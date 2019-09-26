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В Тернополе СБУ задержала рецидивиста-рэкетира: фото

В Тернополе СБУ задержала рецидивиста-рэкетира: фото - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
26.09.2019, 10:16

По информации Службы безопасности Украины, ранее осужденный мужчина вымогал $25 000 и права на 237 м2 недвижимости от местного застройщика

Служба безопасности Украины разоблачила в Тернополе факт вымогательства с предпринимателя большой суммы денег и жилищного имущества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, ранее осужденный мужчина требовал от застройщика $25 000 и имущественные права на 237 м2 недвижимости в помещении многоквартирного жилого дома, который подрядчики планируют сдавать в эксплуатацию. 

"По рыночным ценам стоимость указанной площади в новостройке составляет почти $120 000", - сообщают в пресс-службе. 

В случае отказа предпринимателя заплатить $25 000, задержанный, как сообщают в СБУ, угрожал ему физической расправой и размещением публикаций в СМИ о якобы незаконности строительства и привлечением "активистов" для блокирования строительных работ.

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сбу рецидивист рэкет
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