СБУ накрыла нарколабораторию в Черновцах: фото

Служба безопасности Украины раскрыла и блокировала деятельность нарколаборатории в Черновцах, производившей амфетамин. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что группа жителей областного центра обустроила в гараже, который принадлежал одному из знакомых, производство наркотиков.
Помещения гаража было оборудовано современной системой сигнализации, которая, по мнению следствия, необходима для сокрытия противоправной деятельности.
За неделю задержанные, как сообщает пресс-служба, изготавливали примерно один кг амфетамина.
Затем наркотик сбывался местным дилерам.
Во время следственных действий оперативники изъяли 300 грамм амфетамина, 10 литров прекурсора, химических веществ и оборудование для производства наркотика.