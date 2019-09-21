Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ накрыла нарколабораторию в Черновцах: фото

СБУ накрыла нарколабораторию в Черновцах: фото - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
21.09.2019, 12:47

Задержанным инкриминируют нарушение пяти статей УК

Служба безопасности Украины раскрыла и блокировала деятельность нарколаборатории в Черновцах, производившей амфетамин. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Оперативники спецслужбы установили, что группа жителей областного центра обустроила в гараже, который принадлежал одному из знакомых, производство наркотиков.

Помещения гаража было оборудовано современной системой сигнализации, которая, по мнению следствия, необходима для сокрытия противоправной деятельности. 

За неделю задержанные, как сообщает пресс-служба, изготавливали примерно один кг амфетамина. 

Затем наркотик сбывался местным дилерам. 

Во время следственных действий оперативники изъяли 300 грамм амфетамина, 10 литров прекурсора, химических веществ и оборудование для производства наркотика. 

Напишите нам
сбу нарколаборатория
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 