СБУ накрыла нарколабораторию в Черновцах: фото

Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла и блокировала деятельность нарколаборатории в Черновцах, производившей амфетамин. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа жителей областного центра обустроила в гараже, который принадлежал одному из знакомых, производство наркотиков.

Помещения гаража было оборудовано современной системой сигнализации, которая, по мнению следствия, необходима для сокрытия противоправной деятельности.

За неделю задержанные, как сообщает пресс-служба, изготавливали примерно один кг амфетамина.

Затем наркотик сбывался местным дилерам.

Во время следственных действий оперативники изъяли 300 грамм амфетамина, 10 литров прекурсора, химических веществ и оборудование для производства наркотика.