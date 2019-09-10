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Перекрыт канал контрабанды наркотиков через границу с РФ: фото

Перекрыт канал контрабанды наркотиков через границу с РФ: фото - Фото
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
10.09.2019, 12:02

В СБУ отметили, что канал переправки наркотиков организовал бывший полицейский

В Луганской области оперативники перекрыли канал контрабандной переправки наркотических средств через таможенную границу Украины в Россию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, канал организовал бывший полицейский, житель Новопсковского района через международный автомобильный пункт пропуска Танюшевка.

"Перевозки через таможенную границу осуществляла невестка организатора, после чего наркотические средства передавали заказчикам на территории РФ. В Украину они возвращались уже с деньгами, полученными от сбыта наркотиков", - отметили в пресс-службе.

8 сентября правоохранители обнаружили очередную попытку контрабандистов транспортировать нарковещество через границу в РФ. Изъят пакет с каннабисом весом почти 100 граммов, который женщина перевозила в белье, скрыв его таким образом от таможенного контроля.

В местах выращивания, переработки и сортировки наркотических веществ, по месту проживания злоумышленников и на их приусадебном участке следователи провели обыски.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Обнаружена плантация с 19 кустами конопли, более 3,5 кг расфасованной высушенной конопли, кусты конопли, высушенные для дальнейшей обработки, а также средства в сумме $9600 и 61 000 российских рублей.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. По результатам проведенных экспертиз будет решаться вопрос о регистрации уголовных производств по статьям 307 и 310 Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за незаконное изготовление, перевозку и сбыт наркотиков, а также выращивание наркосодержащих растений.

  • 30 января в СБУ заявили, что блокировали контрабанду в Украину 250 автоматов иностранного производства CZ Scorpion EV03 S1.
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сбу наркотики контрабанда
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