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30.01.2019, 21:17

В Украину хотели незаконно ввезти 250 автоматов - СБУ

В Украину хотели незаконно ввезти 250 автоматов - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

В СБУ говорят, что о легализации оружия было предварительно договорено с чиновниками МВД

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В СБУ заявили, что блокировали контрабанду в Украину 250 автоматов иностранного производства CZ Scorpion EV03 S1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СБУ, украинские предприниматели для легализации оружия планировали их сертифицировать как "охотничье" и "спортивное". Об этом якобы была достигнута предварительная договоренность с чиновниками Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

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Во время следственных действий на одной из таможен правоохранители обнаружили в международном отправлении 250 единиц нарезного оружия CZ Scorpion EV03 S1.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 (Контрабанда) и ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

CZ Scorpion EV03 S1 - 9-мм самозарядный пистолет-карабин производства чешской компании Česká Zbrojovka Uherský Brod.

Недавно священнослужителю православной церкви, благочинному Львовского округа Российской истинно-православной церкви сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.

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Теги: оружие, сбу, мвд, контрабанда, автомат
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