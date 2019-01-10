У священника изъяли арсенал боеприпасов, грозит тюрьма: прокурор

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Священнослужителю православной церкви, благочинному Львовского округа Российской истинно-православной церкви, которого подозревают в незаконном обращении с оружием, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

В ходе досудебного расследования у него изъяли 39 патронов, предназначенных для стрельбы из короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, пистолеты Макарова и пистолеты-пулеметы соответствующего калибра, 7 патронов, изготовленных путем самодельного, короткоствольный пистолет, нарезное огнестрельное оружие и ручную гранату РГД-5 со взрывателем.

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В прокуратуре отметили, что все изъятые предметы пригодны для стрельбы и относятся к категории боеприпасов и взрывных устройств.

Мостисский районный суд Львовской области избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По статье за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК) ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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