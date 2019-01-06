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06.01.2019, 13:34

В Украине готовят провокации на почве религии - капелланы ПЦУ

В Украине готовят провокации на почве религии - капелланы ПЦУ - Фото
Молебен прихожан УПЦ МП (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Военное духовенство предупреждает о подготовке провокаций для сюжетов пропагандистский СМИ Кремля

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В Украине готовятся провокации на религиозной почве с целью создания медийной картинки "религиозной войны" после получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии и независимости от Москвы. Об этом сообщает Синодальное управление военного духовенства Православной церкви Украины в Facebook.

Сказано, что от военных священников (капелланов) из разных регионов страны поступает информацию о том, что провокации будут осуществляться якобы от имени Правого сектора.

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Организаторы готовящихся провокаций призывают применить силу к верующим и клирикам филиала Руксской правосланой церкви (УПЦ МП, которую Рада обязала сменить название - ред.) в Украине. Как отмечается, все это должно происходить под прицелом камер, чтобы показать "гонения" на верующих, о которых пишут пропагандистские СМИ Кремля.

"Призываем быть бдительными, не поддаваться на провокационные действия противника. Не дадим агрессору испортить праздник украинскому народу в эти исторические дни - получение томоса об автокефалии Православной церкви Украины", - призвало духовенство. 

Сегодня, 6 января, официально создана единая поместная автокефальная Православная церковь Украины - Вселенский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает церковную независимость Украины от России.

Что происходит на Фанаре и как на это историческое событие реагируют в Украине и мире - в хронике LIGA.net.

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Теги: росТВ, томос, религия, упц мп, церковь, автокефалия, пропаганда, провокации, рпц, духовенство, пцу, военные священники, капелланы
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