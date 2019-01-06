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06.01.2019, 10:43

Церковь получила томос об автокефалии и независимость от России

Церковь получила томос об автокефалии и независимость от России - Фото
Варфоломей и Епифаний (фото - president.gov.ua)

Процедура обретения Украиной церковной независимости завершена - ПЦУ получила подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии

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Сегодня, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России. 

Церемония состоялась во время торжественного богослужения в церкви Святого Георгия в резиденции Константинопольского патриархата в Стамбуле. Процедура обретения Украиной церковной независимости официально завершена.

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Согласно документу, православная церковь в пределах Украины теперь является канонически автокефальной, независимой и самоуправляемой во главе с предстоятелем митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. 

Вчера, 5 января, в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 

Что происходит на Фанаре и как на это историческое событие реагируют в Украине и мире - в хронике LIGA.net.

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Теги: томос, автокефалия, варфоломей, епифаний
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