Церковь получила томос об автокефалии и независимость от России

Варфоломей и Епифаний (фото - president.gov.ua)

Сегодня, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.

Церемония состоялась во время торжественного богослужения в церкви Святого Георгия в резиденции Константинопольского патриархата в Стамбуле. Процедура обретения Украиной церковной независимости официально завершена.

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Согласно документу, православная церковь в пределах Украины теперь является канонически автокефальной, независимой и самоуправляемой во главе с предстоятелем митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Вчера, 5 января, в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине.