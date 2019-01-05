Сегодня в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Завтра, 6 января, рукописную версию документа официально вручат предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.
Что происходит на Фанаре и как на это историческое событие реагируют в Украине и мире - в хронике LIGA.net.
Без медалей было никак? Президент Порошенко наградил патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" первой степени. А в ответ получил от Вселенского патриарза памятный крест Панагия Паммакаристос (фото - president.gov.ua)
Православный богослов Юрий Черноморец в своем Facebook о сегодняшней церемонии: "Больше всего, что порадовало сегодня - это хороший греческий язык владыки Епифания и его общее умение держать себя достойно во время исторических событий".
В УПЦ МП пока официально не комментируют подписание томоса. Вместо этого на сайте выложили расписание телетрансляций рождественских богослужений в Киево-Печерской Лавре. Главным телеспонсором Московского патриархата традиционно выступит канал Интер: покажет и богослужения, и документальный фильм, и поздравление митрополита Онуфрия.
А в Москве оторвались от здравого смысла. РПЦ отреагировала на томос - в комментарии пропагандистскому сайту ТАСС пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что "Варфоломей сегодня окончательно оторвался от мирового православия, вступив в раскол".
Нужно принять закон, который упорядочит переход церквей Московского патриархата в Православную церковь в Украине, заявил спикер Андрей Парубий в Стамбуле. Сейчас, по его оценкам, в поместную церковь уже влились более 40 парафий, и Москва может провоцировать в связи с этим конфликты.
Православный богослов Юрий Черноморец на своей странице в Facebook анализирует текст томоса:
Опубликован перевод томоса: в тексте говорится, что главой автокефальной церкви является патриарший Вселенский престол. Полный текст - тут.
Президент Порошенко пригласил патриарха Варфоломея в Украину: "Мы ждем вас в Украине. И ждем с нетерпением" (фото - president.gov.ua)
Слова патриарха Варфоломея к митрополиту Епифанию: "Ваше блаженство, вы имели право просить и требовать вашей автокефалии. Это было правом и привилегией вашей Константинопольской матери церкви - даровать вам этот статус автокефалии. Мы искренне молимся, чтобы вы оказались достойны этого дара"
Вот он - томос: написан на пергаменте иконописцем и каллиграфом Лукой из монастыря Ксенофонт на Афоне (фото - Facebook Владимира Рудника)
Политбомонд в сборе. Кроме президентов Виктора Ющенко и Петра Порошенко, которые с разрывом в десять лет инициировали этот процесс, в Константинополь на церемонию подписания томоса зачем-то приехали спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак, вице-премьер Геннадий Зубко, министр экономического развития Степан Кубив и даже министр спорта Игорь Жданов (фото - Михаил Омелян)
Предстоятель ПЦУ митрополит киевский Епифаний провел молебен в соборе Святого Георгия. После этого патриарх Варфоломей поставил свою подпись под историческим документом, который подтверждает автокефалию Православной церкви в Украине.