Нужно принять закон, который упорядочит переход церквей Московского патриархата в Православную церковь в Украине, заявил спикер Андрей Парубий в Стамбуле. Сейчас, по его оценкам, в поместную церковь уже влились более 40 парафий, и Москва может провоцировать в связи с этим конфликты.