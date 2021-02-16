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Динозавры вымерли не из-за столкновения с астероидом: в Гарварде выдвинули свою версию

16.02.2021, 11:26
Динозавры вымерли не из-за столкновения с астероидом: в Гарварде выдвинули свою версию - Фото
Иллюстрация: pixabay.com

Причиной глобального катаклизма около 66 млн лет назад, который привел к вымиранию динозавров, многих видов животных и растений, мог быть и не астероид, протаранивший Землю. Об этом пишут в Scientific Reports астрономы Гарвард-Смитсоновского института, предлагая свою гипотезу.

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В науке на 2021 год принято считать, что катастрофа привела к образованию кратера Чиксулуб у берегов Мексики: его примерный диаметр – около 180 км, а первоначальная глубина – до 20 км. Ученые полагают, что это был астероид около 10 км в диаметре, который упал на скорости 22 км/с. Энергия удара составила ~100 тератонн в тротиловом эквиваленте, а последствия привели, по гипотезе Альваресов, к массовому вымиранию видов, в том числе динозавров.

Между тем, по расчетам авторов нового исследования, на нашу планету упал не астероид, а осколок долгопериодической кометы.

Гравитация Юпитера отклоняет траектории многих комет из Облака Оорта (гипотетическая сферическая область далеко за орбитами внешних планет), когда те залетают во внутренние районы Солнечной системы. При сближении с Солнцем примерно пятая часть комет подвергается приливным силам, которые разламывают их на осколки.

Смотрите видео: Сброс "бомбы" на астероид Рюгу и последствия удара

Астрономы провели гравитационное моделирование и после статистического анализа заявили, что есть немалая вероятность, что обломок кометы на обратном пути к Облаку Оорта мог столкнуться с Землей.

Схема: Elia Escobar-Sánchez / Universidad Nacional Autónoma de México

Используя это знание и тот факт, что пробы из Чиксулуба наталкивают на мысль, что упавший объект – из углеродистых хондритов, исследователи делают вывод: это был, вероятно, фрагмент кометы. Ведь только около 5% астероидов между орбитами Юпитера и Марса имеют сопоставимый состав, тогда как многие долгопериодические кометы состоят именно из С-хондритов.

Резюмируют авторы тем, что долгопериодические кометы, которые совершают путешествие вокруг Солнца примерно за 200 лет, вероятно, сталкиваются с нашей планетой раз в 250-730 млн лет. Их расчеты дают почти десятикратный риск столкновения, чем принятая до сих пор оценка.

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Евгений Пилипенко
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