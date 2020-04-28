Американцы на Луне посветят фонариком туда, куда не заглядывает Солнце: проект

Иллюстрация: пресс-служба NASA

Аэрокосмическое управление США намерено искать лед на поверхности Луны при помощи "Лунного фонарика" – кубсат с таким названием через год будет запущен к естественному спутнику Земли в рамках первого полета по новой лунной программе NASA.

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Наноспутник Lunar Flashlight по габаритам – как портфель. В течение двух месяцев он будет пролетать на низкой орбите над южным полюсом Луны, прощупывая четырьмя лазерными лучами районы вечной тени в кратерах, где, как полагают ученые, находятся запасы водяного льда.

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Солнечный свет никогда не светит в определенные места в некоторых кратерах: там всегда настолько холодно, что молекулы воды, попав туда, уже никогда не разогреваются достаточно, чтобы "сбежать". Фактически, это ледяные ловушки – вода там может накапливаться миллиарды лет,

Lunar Flashlight проверит, верна ли эта теория астрофизиков. "Если мы планируем отправить туда астронавтов, чтобы найти лед и использовать для питья и прочего, надо быть уверенными, что он там есть", - резонно отметили в NASA.

СПРАВКА. NASA надеется вернуть человека на Луну – и основать там базу: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020-го или в 2021-м, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion , самая мощная ракета в истории SLS и окололунная пересадочная станция Gateway .

Световые пучки будут в значительной мере отражаться от скал, но если поверхность станет поглощать фотоны сильнее определенного уровня, это будет означать, что там на самом деле есть лед; чем больше поглощение, тем больше льда, – так, по крайней мере, считают в NASA.

Lunar Flashlight (одна из 13 дополнительных полезных нагрузок на борту миссии Artemis I) также будет первым межпланетным аппаратом, который использует "зеленое" топливо – новый вид топлива, который безопаснее транспортировать и хранить, чем привычный гидразин.

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