Второй человек на Луне собирает на борьбу с COVID-19, продавая знаменитое фото

Американский астронавт Базз Олдрин, который вместе с Нилом Армстронгом стали первыми, кто приземлился на Луну, продает 100 копий знаменитой "карантинной" фотографии с президентом США Ричардом Никсоном ради сбора средств на борьбу с коронавирусом. Об этом пишет сайт space.com.

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Снимок с автографом второго человека на Луне стоит $599, вырученные средства идут в Армию спасения.

В конце июля 1969 года, когда экипаж Apollo 11 вернулся из миссии, его заперли на трехнедельный карантин в герметичном трейлере, чтобы гарантировать, что астронавты не привезли с собой со спутника Земли какой-нибудь патоген. Еще когда Олдрин, Армстронг и Майкл Коллинз были на борту подобравшего их в океане авианосца USS Hornet, их посетил Никсон.

На фото: астронавты "Аполлона-11", их жены и подруги

Позднее стало известно, что никакой жизни, в том числе микроскопической, на Луне нет, и карантин с чрезвычайными мерами предосторожности был лишним.

Переход астронавтов "Аполлона-11" в карантинный модуль (нажмите, чтобы увеличить):

"Побыв на экстремальном "социальном дистанцировании" на Луне, карантин выглядел терпимо. Тем не менее, он показался нам вечным. Быть на карантине нелегко, я знаю, но это то, что мы все можем сделать, чтобы обезопасить себя, близких и страну. В то время у нас не было доступных сегодня чудесных технологий, которые позволили бы безопасно работать из дома, общаться с друзьями и близкими с помощью множества доступных вариантов онлайн-общения, или часами развлекаться по одному лишь нажатию кнопки", - пишет Олдрин.

Базз Олдрин на Луне (нажмите, чтобы увеличить):

Выход Олдрина на поверхность Луны продлился 2 часа 31 минуту 40 секунд.

Базз Олдрин подписывает историческое фото (нажмите, чтобы увеличить):

В 1966 году Олдрин совершил три выхода в открытый космос в миссии Gemini 12 и в 1969-м из лунного модуля в миссии Apollo 11.

Всего на поверхности Луны побывали 12 человек, все – астронавты NASA.

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Видео и фото: NASA/Smithsonian Channel