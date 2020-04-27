Второй человек на Луне собирает на борьбу с COVID-19, продавая знаменитое фото

Американский астронавт Базз Олдрин, который вместе с Нилом Армстронгом стали первыми, кто приземлился на Луну, продает 100 копий знаменитой "карантинной" фотографии с президентом США Ричардом Никсоном ради сбора средств на борьбу с коронавирусом. Об этом пишет сайт space.com.
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Снимок с автографом второго человека на Луне стоит $599, вырученные средства идут в Армию спасения.
В конце июля 1969 года, когда экипаж Apollo 11 вернулся из миссии, его заперли на трехнедельный карантин в герметичном трейлере, чтобы гарантировать, что астронавты не привезли с собой со спутника Земли какой-нибудь патоген. Еще когда Олдрин, Армстронг и Майкл Коллинз были на борту подобравшего их в океане авианосца USS Hornet, их посетил Никсон.
На фото: астронавты "Аполлона-11", их жены и подруги
Позднее стало известно, что никакой жизни, в том числе микроскопической, на Луне нет, и карантин с чрезвычайными мерами предосторожности был лишним.
Переход астронавтов "Аполлона-11" в карантинный модуль (нажмите, чтобы увеличить):
"Побыв на экстремальном "социальном дистанцировании" на Луне, карантин выглядел терпимо. Тем не менее, он показался нам вечным. Быть на карантине нелегко, я знаю, но это то, что мы все можем сделать, чтобы обезопасить себя, близких и страну. В то время у нас не было доступных сегодня чудесных технологий, которые позволили бы безопасно работать из дома, общаться с друзьями и близкими с помощью множества доступных вариантов онлайн-общения, или часами развлекаться по одному лишь нажатию кнопки", - пишет Олдрин.
Базз Олдрин на Луне (нажмите, чтобы увеличить):
Выход Олдрина на поверхность Луны продлился 2 часа 31 минуту 40 секунд.
Базз Олдрин подписывает историческое фото (нажмите, чтобы увеличить):
Смотрите фото: Легендарное спасение Apollo 13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабля
Видео и фото: NASA/Smithsonian Channel