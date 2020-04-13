Легендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабля

К 50-й годовщине аварии корабля Аполлон-13 специалист цифровой обработки снимков NASA Энди Сондерс опубликовал улучшенные снимки легендарного экипажа. Об этом сообщает BBC News Русская Служба.

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Специалист увеличил резкость кадров и восстановил низкокачественные снимки, которые астронавты сделали на 16-милиметровую пленку во время спасательной операции.

"Что поражает в этих кадрах, так это то, насколько спокоен экипаж, учитывая всю опасность ситуации, условия и сложную задачу, которая перед ним стоит. Это противоречит их реальному состоянию, поскольку, как мы знаем, в реальности члены экипажа сомневались, что вернутся домой живыми", - сказал журналистам Сондерс.

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СПРАВКА. 11 апреля 1970 года Аполлон-13 с тремя астронавтами на борту отправился к Луне. 13 апреля на борту произошел взрыв - продолжать миссию было невозможно. Астронавт Джон Суайгерт передал в Центр управления полетами ставшую легендарной фразу: "Окей, Хьюстон, у нас тут проблема".

Экипажу пришлось отключить командный модуль для экономии ресурсов корабля. В качестве спасательного астронавты использовали лунный.

Однако лунный модуль был рассчитан для двухдневного пребывания на Луне и лишь для двух членов экипажа. Центру управления пришлось решать проблему, как эти ресурсы растянуть на четыре дня для троих человек.

Экипажу удалось облететь Луну и в холодном модуле с ограниченными запасами питьевой воды они отправились на Землю. План спасения удался – модуль успешно приводнился в Тихом океане 17 апреля.