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13.04.2020, 09:37

Легендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабля

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Легендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабля
Легендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабля
Легендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабляЛегендарное спасение Аполлон-13. Опубликованы оцифрованные фото с борта корабля

50 лет назад случилась авария на борту корабля Аполлон-13. Опубликовали улучшенные фото, на которых запечатлен экипаж в разгаре спасательной операции

К 50-й годовщине аварии корабля Аполлон-13 специалист цифровой обработки снимков NASA Энди Сондерс опубликовал улучшенные снимки легендарного экипажа. Об этом сообщает BBC News Русская Служба.

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Специалист увеличил резкость кадров и восстановил низкокачественные снимки, которые астронавты сделали на 16-милиметровую пленку во время спасательной операции.

"Что поражает в этих кадрах, так это то, насколько спокоен экипаж, учитывая всю опасность ситуации, условия и сложную задачу, которая перед ним стоит. Это противоречит их реальному состоянию, поскольку, как мы знаем, в реальности члены экипажа сомневались, что вернутся домой живыми", - сказал журналистам Сондерс.

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СПРАВКА. 11 апреля 1970 года Аполлон-13 с тремя астронавтами на борту отправился к Луне. 13 апреля на борту произошел взрыв - продолжать миссию было невозможно. Астронавт Джон Суайгерт передал в Центр управления полетами ставшую легендарной фразу: "Окей, Хьюстон, у нас тут проблема".

Экипажу пришлось отключить командный модуль для экономии ресурсов корабля. В качестве спасательного астронавты использовали лунный.

Однако лунный модуль был рассчитан для двухдневного пребывания на Луне и лишь для двух членов экипажа. Центру управления пришлось решать проблему, как эти ресурсы растянуть на четыре дня для троих человек.

Экипажу удалось облететь Луну и в холодном модуле с ограниченными запасами питьевой воды они отправились на Землю. План спасения удался – модуль успешно приводнился в Тихом океане 17 апреля.

  • К 2024 году в рамках программы Artemis NASA должны осуществить полет на Луну. Астронавты должны будут ступить туда, где не было ноги человека - на Южный полюс спутника Земли. 
  • К 2028 году планируется создать постоянное присутствие человека на Луне, построив на ней базу. Главная цель программы – подготовиться к новой эре космических открытий – полету на Марс. Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что высадка на красной планете вполне осуществима к 2035 году.

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Фото - NASA/ANDY SAUNDERS

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Теги: Аполлон-13, nasa, энди сондерс, Джон Суайгерт
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