Ученые опубликовали самые детальные фото Солнца: на нем есть загадочные нити

Впервые удалось запечатлеть магнитные нити, которые покрывают Солнце. Снимки звезды с самым высоким в истории разрешением опубликовали ученые из Университета Центрального Ланкашира совместно со специалистами NASA, передает пресс-служба Университета.

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Магнитные нити заполнены чрезвычайно горячей (несколько миллионов градусов) плазмой и электрифицированными газами. Ширина нитей – около 500 километров.

До этих сверхточных снимков некоторые части атмосферы Солнца казались темными или почти пустыми. Ученые пока не знают, как эти нити формируются и влияют ли они на появление солнечных бурь и вспышек.

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"Эти новые изображения дают нам поразительное понимание атмосферы Солнца. Наряду с текущими миссиями, такими как Sloar Probe и SolO, в ближайшем будущем динамический внешний слой Солнца откроетcя в совершенно новом свете", - говорит Доктор Эми Уайнбаргер

СПРАВКА. Фото были сделаны с помощью суборбитального телескопа NASA Hi-C. Он может выделять мелкие областью площадью до 70 квадратных километров, что составляет всего 0,01% от размера Солнца. Такое разрешение позволяет рассмотреть структуру атмосферы звезды.

До этого самыми детальными снимками Солнца были фото Национального научного фонда на гавайском острове Халеакала. На них запечатлены гигантские движущиеся капли-гранулы на поверхности звезды.

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Фото - University of Central Lancashire