"Прорыв". Сделаны самые детальные снимки Солнца в истории - видео

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Астроном Джефф Кун назвал снимки с нового телескопа, "величайшим прорывом в исследовании Солнца со времен Галилея"

Специалистам Национального научного фонда на гавайском острове Халеакала удалось с помощью нового телескопа Inouye сделать самые детальные снимки Солнца за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Science Alert.

Те движущиеся капли, которые вы видите, называются гранулы. Это вершины конвекционных ячеек в солнечной плазме. Каждая из них – около 1600 километров в ширину. Это почти на 300 километром больше, чем протяженность Украины с Запада на Восток.

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По словам Томаса Риммеле, директора телескопа, для разгадок тайн Солнца необходимо изучать такие крошечные по космическим меркам структуры. Ученые надеются, что с помощью новых данных они смогут лучше прогнозировать космические бури.

"На Земле мы можем довольно точно предсказать, будет ли дождь где-нибудь в мире, с космической погодой мы так пока сделать не можем. Наши космические прогнозы отстают в развитии от земных на 50 лет, если не больше. Нам нужно понять физику, лежащую в основе космической погоды", - объяснил Мэтт Маунтин из Ассоциации университетов по исследованию астрономии, которая управляет телескопом.

Ученые добавили, что пока они не использовали все возможности телескопа. Они заверяют: в течение первых пяти лет работы телескоп соберет больше информации о Солнце, чем было собрано всем человечеством с 1612 года, когда Галилей впервые направил телескоп на Солнце.

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Фото - NSO/NSF/AURA

Видео -  National Solar Observatory/YouTube 

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Теги: фото, солнце, телескоп, астроном, Inouye, космическая буря, Халеакала, nso, nsf
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