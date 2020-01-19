SpaceX взорвала ракету Falcon 9 на испытаниях Dragon Crew: видео

Компания Илона Маска SpaceX успешно провела испытания системы спасения Dragon Crew. Трансляцию испытаний показывали на Yotube-канале SpaceX.
На высоте 20 километров была сымитирована авария ракетоносителя Falcon 9. Капсула экипажа с манекенами внутри автоматически отдалилась от ракетоносителя на восьми двигателях. После этого она на четырех парашютах спустилась в Атлантический океан, куда уже выдвинулось спасательное судно. Falcon 9 – взорвалась.
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This is the moment right before and after the escape system was triggered!— Don Barbone (@DonBarbone) January 19, 2020
How could you miss that @Erdayastronaut ?
Maybe you should bring a laptop with you to watch the #spacex livestream! pic.twitter.com/8IiRQfvI4X
Splashdown of Crew Dragon in the Atlantic Ocean! pic.twitter.com/V1C2Xfd9Mk— SpaceX (@SpaceX) January 19, 2020
Тест показал, что SpaceX может безопасно прервать миссию, если после взлета что-то пойдет не так. Маск назвал тест "идеальным" и поздравил всех, кто трудился над проектом, передает Bloomberg.
"Я очень взволнован, это здорово. Вероятно, что первый запуск с экипажем может произойти уже во втором квартале", - сказал он.
В то же время администратор NASA Джим Бриденстайн отметил, что до запуска экипажа еще потребуется ряд испытаний парашюта.
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