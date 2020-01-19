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SpaceX взорвала ракету Falcon 9 на испытаниях Dragon Crew: видео

SpaceX взорвала ракету Falcon 9 на испытаниях Dragon Crew: видео - Фото
Falcon 9 Space X (фото - JimBridenstine, Twitter)
19.01.2020, 20:15

Испытания продлились около 10 минут

Компания Илона Маска SpaceX успешно провела испытания системы спасения Dragon Crew. Трансляцию испытаний показывали на Yotube-канале SpaceX.

На высоте 20 километров была сымитирована авария ракетоносителя Falcon 9. Капсула экипажа с манекенами внутри автоматически отдалилась от ракетоносителя на восьми двигателях. После этого она на четырех парашютах спустилась в Атлантический океан, куда уже выдвинулось спасательное судно. Falcon 9 – взорвалась.

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Тест показал, что SpaceX может безопасно прервать миссию, если после взлета что-то пойдет не так. Маск назвал тест "идеальным" и поздравил всех, кто трудился над проектом, передает Bloomberg.

"Я очень взволнован, это здорово. Вероятно, что первый запуск с экипажем может произойти уже во втором квартале", - сказал он.

В то же время администратор NASA Джим Бриденстайн отметил, что до запуска экипажа еще потребуется ряд испытаний парашюта.

  • Американцы не летали в космос на американском корабле с момента окончания программы шаттла в 2011 году. 
  • В 2014 году НАСА заключило контракты с SpaceX и Boeing Co на общую сумму 6,8 млрд, чтобы США опять могли летать на МКС, не покупая места на российских "Союзах". С тех пор агентство и обе компании столкнулись с задержками, из-за которых программа отстала от графика более чем на два года.

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Илон Маск nasa spacex falcon 9 Джим Бриденстайн dragon crew
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