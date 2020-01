SpaceX взорвала ракету Falcon 9 на испытаниях Dragon Crew: видео

Компания Илона Маска SpaceX успешно провела испытания системы спасения Dragon Crew. Трансляцию испытаний показывали на Yotube-канале SpaceX.

На высоте 20 километров была сымитирована авария ракетоносителя Falcon 9. Капсула экипажа с манекенами внутри автоматически отдалилась от ракетоносителя на восьми двигателях. После этого она на четырех парашютах спустилась в Атлантический океан, куда уже выдвинулось спасательное судно. Falcon 9 – взорвалась.

