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Исследователь NASA: Надо лететь на спутник Сатурна искать жизнь

Исследователь NASA: Надо лететь на спутник Сатурна искать жизнь - Фото
Энцелад (фото - NASA)
15.01.2020, 09:32

В 2017 году аппарат Cassini обнаружил на Энцеладе жидкую воду и органические вещества, но сгорел в атмосфере Сатурна, оставив вопрос открытым

Исследователь NASA Эдвард Стоун, один из создателей программы Voyager, предлагает лететь на спутник Сатурна Энцелад и начать там поиски внеземной жизни. Об этом сообщает The Guardian.

"Нам действительно нужно вернуться и начать поиск жизни на этом спутнике. Мы знаем, что водяной лед там испаряется - фонтанирует - на южном полюсе. Все время идет снег. Это означает, что под поверхностью льда есть жидкая вода. Здесь, на Земле, где есть вода, есть и микроорганизмы", - объясняет ученый.

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Стоун отмечает, что впервые о наличии льда на Энцеладе стало известно в 1980-х годах благодаря аппарату Voyager. В то же время фото было недостаточно четким.

В 2017 году аппарат NASA Cassini прошел возле гейзеров спутника и подтвердил наличие жидкой воды и орагнических веществ, подобных тем, из которых строятся живые организмы на Земле. Однако вскоре Cassini вошел в атмосферу Сатурна и сгорел, оставив вопрос о наличии жизни на Энцеладе открытым.

По словам Стоуна, Энцелад сейчас является самым перспективным местом для поиска жизни в Солнечной системе.

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