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В лунном кратере могут построить огромный радиотелескоп: схема проекта

В лунном кратере могут построить огромный радиотелескоп: схема проекта - Фото
Луна (фото - NASA)
10.04.2020, 08:43

Сооружение диаметром 1 км в чаше кратера на Луне может стать крупнейшим радиотелескопом с полной апертурой в Солнечной системе

Аэрокосмическое управление США, возможно, возьмется за строительство ультра-длинноволнового радиотелескопа в одном из кратеров на противоположной стороне Луны. Об этом пишет пресс-служба NASA.

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Такой проект предложили в 2018 году, все это время его дорабатывали для получения гранта. Радиотелескоп Лунного Кратера (LCRT) при помощи Луны-экрана, который прикроет аппарат от любых радиопомех с Земли, Солнца и спутников на время лунной ночи, "сможет сделать огромные научные открытия в области космологии, наблюдения за ранней Вселенной на длине волн 10–50 м (частоты 6–30 МГц)".

По задумке, автоматические роверы DuAxel развернут внутри кратера габаритами 3—5 км проволочную сетку диаметром около 1 км с подвесным приемником в центре.

С выбором места для телескопа пока не определились.

Проект включен в программу Innovative Advanced Concepts, где NASA собирает футуристические концепты. На разработку документации отведено девять месяцев.

По словам Саптарши Бандьопадхьяй, лидера проекта из Лаборатории реактивного движения NASA, без ионосферных помех и радиошумов астрономы смогут изучать Вселенную в таком диапазоне волн, который никогда не будет доступен с Земли.

Наиболее габаритный наземный радиотелескоп с полной апертурой находится в Китае. FAST пока строится - его диаметр будет 500 м.

Смотрите видео: Что видели астронавты аварийного Apollo 13 в иллюминатор: визуализация от NASA

NASA надеется вернуть человека на Луну – и основать там базу: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020-го, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion, самая мощная ракета в истории SLS и окололунная пересадочная станция Gateway.

Смотрите видео: Лунная программа "Артемида". Дэнс-скрипачка сыграла на крыше здания NASA

Евгений Пилипенко
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