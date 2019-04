Сброс "бомбы" на астероид Рюгу и последствия удара: фото и видео

Вчера вечером Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) показало последствия "бомбардировки" околоземного астероида Рюгу двухкилограммовым медным снарядом: на поверхности образовался искусственный кратер. Анимация для сравнения "до" и "после" этой операции показана в Twitter ведомства.

Зонд Hayabusa-2 выпустил в сторону астероида спецблок (видео выше, кадры с высоты 500 м каждые 2 секунды), который при приближении к "земле" выстрелил в нее снарядом.

Как видно на анимации ниже (съемка кадров с высоты 1700 м), на поверхности получился кратер неправильной округлой формы диаметром примерно 10 м.

[CRA2] Crater formation where the Small Carry-on Impactor collided with Ryugu has been confirmed! These images compare the surface before and after the SCI collision. pic.twitter.com/BZPYlHhSjs