Сброс "бомбы" на астероид Рюгу и последствия удара: фото и видео

Вчера вечером Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) показало последствия "бомбардировки" околоземного астероида Рюгу двухкилограммовым медным снарядом: на поверхности образовался искусственный кратер. Анимация для сравнения "до" и "после" этой операции показана в Twitter ведомства.

Зонд Hayabusa-2 выпустил в сторону астероида спецблок (видео выше, кадры с высоты 500 м каждые 2 секунды), который при приближении к "земле" выстрелил в нее снарядом.

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Как видно на анимации ниже (съемка кадров с высоты 1700 м), на поверхности получился кратер неправильной округлой формы диаметром примерно 10 м.

[CRA2] Crater formation where the Small Carry-on Impactor collided with Ryugu has been confirmed! These images compare the surface before and after the SCI collision. pic.twitter.com/BZPYlHhSjs — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 25 квітня 2019 р.

Hа фото ниже можно увидеть Рюгу до и после бомбардировки (нажмите, чтобы увеличить):

Нayabusa-2 запустили с космодрома Танэгасима 3 декабря 2014 года. Миссия - доставка на Землю грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов), который находится между Землей и Марсом. Диаметр типичного околоземного аполлона Рюгу - примерно 920 м, что почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю предыдущий аппарат "Хаябуса".

Зонд в ноябре-декабре сойдет с орбиты и отправится в обратный путь: он должен вернутся в конце 2020 года. Стоимость миссии - около $270 млн. Габариты зонда - как большой холодильник, вес - примерно 600 кг.

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