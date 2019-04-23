Как земляне будут торпедировать астероид: поясняющее видео

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Миссия NASA/ESA позволит оценить шансы на предотвращение космической катастрофы при угрозе столкновения астероида с Землей силами человечества

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В 2022 году астероидная система 65803 Didymos, состоящая из двух глыб, пройдет в 11 млн км от Земли. Там меньший астероид, 160-метровый Дидим (он вращается вокруг 800-метрового компаньона), перехватит зонд-снаряд DART массой примерно 550 кг. Аппарат NASA протаранит Дидим на скорости около 6 км/с, пишут в Европейском космическом агентстве.

Это позволит экспериментально проверить возможность изменения траектории подобного космического тела на тот случай, если оно будет угрожать Земле столкновением.

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Подробно об этом миссии NASA/ESA мы писали здесь.

Как отмечают в Аэрокосмическом управлении США, в начале апреля японский зонд Hayabusa-2 приблизился к астероиду Рюгу на расстояние около полукилометра, "выстрелив" в поверхность медной двухкилограммовой пулей. Исследователи полагают, что миссия DART покажет реальный "эффект безопасности": Дидим в 5 раз меньше Рюгу, а "торпеда" - более чем в 200 раз тяжелее пули с Hayabusa-2, причем ее скорость при столкновении будет в 3 раза выше.

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В NASA напомнили, что 15 лет назад их зонд Deep Impact выпустил "снаряд" по ядру кометы Темпель-1. Спустя какое-то время беспилотная станция наведалась на это космическое тело, чтобы изучить последствия удара, но искусственный кратер было затруднительно отыскать: при пролете кометы перигелия она сильно нагрелась и ее поверхность была, вероятно, изменена.

Европейский зонд-исследователь "Гера" прибудет к Дидиму примерно через четыре года после удара DART. Но, поскольку это неактивный астероид в дальнем космосе, который не подходит близко к Солнцу, таких изменений, как на Темпеле-1, не произойдет.

"Кратер все еще будет свежим, когда туда прилетит Hera", - считают в ESA.

"Гера" также соберет научные данные об астероидах в целом, изучив внешние и внутренние свойства обоих тел. Также зонд выпустит два кубсата, которые будут развернуты рядом с Дидимом, чтобы провести многоточечные измерения в конфигурации "мать-дочь".

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Теги: nasa, космос, esa, эксперимент, астероид, DART, Hera
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