Японский "Сокол-2" создал ударный кратер на астероиде Рюгу

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Астероид может содержать воду и преорганические вещества, которые были законсервированы там ~4,6 млрд лет назад в дни формирования Солнечной системы

Реклама
Реклама

Автоматический зонд Hayabusa-2 вновь приблизился к Рюгу на расстояние около полукилометра, после чего от аппарата отделился спецблок, который взорвался и выстрелил в грунт астероида медной двухкилограммовой пулей. Об этом пишет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), оно ведет прямую трансляцию из отдела миссии.

Когда снаряд столкнулся с поверхностью, на ней должен был образоваться искусственный ударный кратер. Сейчас ученые проверяют, все ли прошло по плану.

Реклама

В мае зонд, если все пойдет по плану, должен сесть в этот кратер и зачерпнуть образцы крошева.

Ученые полагают, что всесторонний анализ астероидных пород даст им возможность узнать, каким было вещество в начале формирования Солнечной системы.

22 февраля Hayabusa-2 приземлился, выстрелил в поверхность металлической болванкой, после чего оперативно, во время удаления от Рюгу, собрал разлетающиеся раскрошенные камни.

Смотрите также: В кадр попало редчайшее явление: самоуничтожение астероида - фото

Hayabusa-2 запустили с космодрома Танэгасима 3 декабря 2014 года. Миссия - доставка на Землю грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов), который находится между Землей и Марсом. Диаметр типичного околоземного аполлона Рюгу - примерно 920 м, что почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю предыдущий аппарат "Хаябуса".

Зонд в ноябре-декабре сойдет с орбиты и отправится в обратный путь: он должен вернутся в конце 2020 года. Стоимость миссии - около $270 млн. Габариты зонда - как большой холодильник, вес - примерно 600 кг.

JAXA создала страницу, на которой можно отслеживать все основные параметры зонда в режиме "реального времени" (с учетом задержки прихода сигнала).

Видео - JAXA, озвучка - thealphacentauri.net

Отправить:
Распечатать:
Теги: япония, космос, астероид, jaxa, hayabusa-2, рюгу, кратер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Японский "Сокол-2" создал ударный кратер на астероиде Рюгу
Японский "Сокол-2" создал ударный кратер на астероиде Рюгу
Новое видео. Порошенко - Зеленскому: Будьте мужиком. Жду встречи
Новое видео. Порошенко - Зеленскому: Будьте мужиком. Жду встречи
Стало известно, зачем Нацгвардия оцепила Олимпийский: видео
Стало известно, зачем Нацгвардия оцепила Олимпийский: видео
Мнение Не только деньги: как коррупция убивает людей. Кейс Кропивницкого
Европарламент принял обновленную газовую директиву ЕС
ТЭК Европарламент принял обновленную газовую директиву ЕС
Никонов, Ярославский, Микитась. Кто хотел купить ТРЦ Республика
Недвижимость Никонов, Ярославский, Микитась. Кто хотел купить ТРЦ Республика
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото
"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото
Японский "Сокол-2" создал ударный кратер на астероиде Рюгу
Японский "Сокол-2" создал ударный кратер на астероиде Рюгу 06:27
Новое видео. Порошенко - Зеленскому: Будьте мужиком. Жду встречи
Новое видео. Порошенко - Зеленскому: Будьте мужиком. Жду встречи 00:55
Стало известно, зачем Нацгвардия оцепила Олимпийский: видео
Стало известно, зачем Нацгвардия оцепила Олимпийский: видео 04.04.19, 19:05
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 