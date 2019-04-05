Японский "Сокол-2" создал ударный кратер на астероиде Рюгу

Автоматический зонд Hayabusa-2 вновь приблизился к Рюгу на расстояние около полукилометра, после чего от аппарата отделился спецблок, который взорвался и выстрелил в грунт астероида медной двухкилограммовой пулей. Об этом пишет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), оно ведет прямую трансляцию из отдела миссии.

Когда снаряд столкнулся с поверхностью, на ней должен был образоваться искусственный ударный кратер. Сейчас ученые проверяют, все ли прошло по плану.

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В мае зонд, если все пойдет по плану, должен сесть в этот кратер и зачерпнуть образцы крошева.

Ученые полагают, что всесторонний анализ астероидных пород даст им возможность узнать, каким было вещество в начале формирования Солнечной системы.

22 февраля Hayabusa-2 приземлился, выстрелил в поверхность металлической болванкой, после чего оперативно, во время удаления от Рюгу, собрал разлетающиеся раскрошенные камни.

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Hayabusa-2 запустили с космодрома Танэгасима 3 декабря 2014 года. Миссия - доставка на Землю грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов), который находится между Землей и Марсом. Диаметр типичного околоземного аполлона Рюгу - примерно 920 м, что почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю предыдущий аппарат "Хаябуса".

Зонд в ноябре-декабре сойдет с орбиты и отправится в обратный путь: он должен вернутся в конце 2020 года. Стоимость миссии - около $270 млн. Габариты зонда - как большой холодильник, вес - примерно 600 кг.

JAXA создала страницу, на которой можно отслеживать все основные параметры зонда в режиме "реального времени" (с учетом задержки прихода сигнала).

Видео - JAXA, озвучка - thealphacentauri.net