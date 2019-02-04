Защита Земли от глобальной катастрофы: зонд протаранит астероид

Европа отправит зонд беспилотной миссии "Гера" к астероиду, который будет наименьшим из когда-либо исследованных космических объектов такого рода. Аппарат отправится к двойной астероидной системе - паре космических глыб 65803 Didymos, чтобы исследовать меньшую из них, сравнимую по размерам с пирамидой Хеопса, пишет пресс-служба Европейского космического агентства.

Главной особенностью "Дидима" габаритами около 780 м является наличие у него спутника, который неофициально называют Didymoon: он всего 160 м в диаметре и вращается вокруг крупного компаньона по орбите с радиусом 1,1 км с периодом всего в 11,9 ч.

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К этой системе отправят два зонда миссии AIDA от ESA/NASA. Ударный зонд DART (США) протаранит Didymoon со скоростью около 6,5 км/с, а за этой космической драмой с орбиты рядом будет наблюдать аппаратура второго зонда - AIM.

Ударная миссия призвана проверить, сколь успешно можно менять траектории астероидов в том случае, если они угрожают Земле. Именно поэтому была выбрана такая "небольшая" цель, как Didymoon: отклонение в движении глыбы можно будет зафиксировать приборами.

Также исследовали планируют до 2026 года изучить образовавшийся после удара кратер и выброшенные при этом породы.

Все астероиды и кометы, к которым летали земные зонды (по состоянию на июнь 2018 года; нажмите, чтобы увеличить инфографику):

Помимо этого, на астероид планируют посадить наноспутник, хотя для этого потребуется поистине ювелирная работа команды: сила тяготения там - примерно одна миллионная от земной, вдобавок Didymoon довольно быстро вращается вокруг большого компаньона и своей оси. "Первая космическая" скорость для этой глыбы - всего 6 см/с.

Еще одной из задач ESA является проверить, насколько пригодны подобные миниатюрные астероиды для добычи руд в космосе.

12-летняя миссия планируется к запуску в 2023 году.

Впервые в истории будет будет исследована вблизи двойная астероидная система.

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