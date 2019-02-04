Южная Америка, вечер: старт тяжелой ракеты Ariane — трансляция

На завтра, 5 февраля в 23:01 по киевскому времени, запланирован старт тяжелой ракеты Ariane 5 ECA: в околоземное пространство планируют вывести два телекоммуникационных спутника для Индии и Саудовской Аравии с Грецией. Общий вес груза — немногим более 10 тонн.

Если не будет проблем с погодой, техникой и персоналом, зажигание состоится точно в 23:01 на стартовой площадке ELA-3 космодрома Куру в Гвиане, расположенном на северо-восточном побережье Южной Америки.

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В случает каких-либо проволочек у команды будет 61 минута, чтобы все-таки запустить ракету. Если не выйдет сделать это в обозначенный период, с нее сольют жидкие водород с кислородом и назначат старт на другой день.

Миссия носит название VA247: это 247-й запуск ракеты семейства "Ариан" с начала их использования 40 лет назад.

Программа рассчитана на 42 минуты 27 секунд. Подробный хронометраж и вся техническая информация о ней доступны на английском языке в PDF-брошюре.





HS-4/SGS-1 (полное название Hellas Sat 4/Saudi Geostationary Satellite 1) — греческий телекоммуникационный спутник, заказанный для оператора Hellas Sat (дочка саудовской корпорации Arabsat), который обеспечит интернет/ТВ-сигнал/связь для регионов на Ближнем Востоке, в Южной Африке и части Европы.

Стартовый вес спутника — 6495 кг, закрепленного на орбите над 39-м меридианом восточной долготы аппарата — 3950 кг. Предполагается, что собранный на шине LM-A2100 спутник прослужит не менее 15 лет с возможностью продления миссии еще на 8 лет.

Сконструирован по контракту с Научно-технологическим центром им. Короля Абдулазиза специалистами американской компании Lockheed Martin. Сборка проходила в Денвере (Колорадо) и Саннивейле (Калифорния).

На орбите HS-4/SGS-1 дополнит Нellas Sat 3, запущенный в июне 2017 года.

Под куполом головного обтекателя ракеты он будет расположен сверху над "коллегой" и уйдет в космос первым.

GSAT-31 — телекоммуникационный спутник Индийской организации космических исследований, который выведут на позицию над 48-м меридианом в. д.

Основой спутника сухим весом 2536 кг является модернизированная шина I-2K от ISRO. Срок "жизнедеятельности" — не менее 15 лет.

Аппарат призван в срочном порядке заменить старый и уже проблемный Insat-4CR, чтобы не было перебоев с услугами для миллионов пользователей. В Индии приняли решение зафрахтовать Ariane 5 ECA, так как единственная отечественная ракета, которая может вывести такой спутник — это GSLV Mk III, но все носители этого класса уже расписаны на ближайшее время под другие запуски.

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Оба спутника разместят на геостационарной орбите с наклонением 3°, перигей которой будет на высоте 250, апогей — 35786 км.

Ан-124 привез на космодром GSAT-31:

Ariane 5 - двухступенчатая ракета ESA. Ее создание инициировано и в наибольшей мере осуществлено Францией. Cчитается одной из самых надежных. На ее разработку ушло около 10 лет и $7 млрд.

Высота в модификации ECA (Evolution Cryotechnique type A) — 54,8 м, диаметр — 5,4 м, а стартовая масса — целых 777 т.

Первая ступень состоит из большого (3,5 м высотой) бака с двумя отделениями для 130 т жидкого кислорода и 25 т жидкого водорода, а также двигателя Vulcain 2 в основании. Пустая маршевая ступень весит 14,7 т.

Пустая вторая ступень ESC-A высотой 5,4 м весит всего 4,5 т, но вмещает 14,9 т горючего. Оснащена 165-килограммовым двигателем HM-7B. Сверху над этой ступенью находится полутораметровый отсек с системами ракеты, он весит около 1,3 т и оснащен небольшим гидразиновым двигателем.

Два твердотопливных ускорителя ARP по бокам от маршевой ступени обеспечивают основную тягу при старте — 92% — и "заряжены" смесью перхлората аммония (окислитель), алюминиевого порошка (топливо) и полибутадиена (связующее вещество и топливо). Один такой ускоритель типа P241 весит 40 тонн, внутри него — 237 т горючего. Бустеры отделяются от ракеты на высоте 65-75 км.

Спутники прикрыты головным обтекателем высотой 17 м, который сам по себе весит почти 2,5 т. Пиропатроны отстрелят его половинки на высоте за 100 км.

Заливка сверхохлажденного топлива и окислителя в баки начнется за семь минут до старта.

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