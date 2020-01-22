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Ученые обнаружили самый древний метеоритный кратер на Земле: фото

Ученые обнаружили самый древний метеоритный кратер на Земле: фото - Фото
Метеорит (фото - depositphotos.сom)
22.01.2020, 09:12

Сейчас кратер почти полностью разрушился, однако считается, что его ширина достигала 70 километров

Ученые из австралийского университета Кертина обнаружили, что кратер Яррабубба на Юго-Западе Австралии является самым древним метеоритным кратером на Земле. Их статья опубликована в журнале The Conversation.

Исследователи провели изотопный анализ на дне кратера и выяснили, что он на 200 млн лет старше, чем предполагалось ранее.

"Когда мы увидели, что ему 2,229 миллиарда лет, это привело нас в замешательство. Мы знали об этом кратере почти 20 лет, но до сих пор никто не знал, что он самый старый", - казал в комментарии Science Alert геохимик Аарон Кавози.

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Яррабубба ударил по Земле в период протерозойского эона. Задолго до растений, рыб или динозавров жизнь в это время состояла из простых многоклеточных организмов. 

Ученые полагают, что метеорит мог столкнуться с континентальным ледяным щитом, поднимая в воздух огромные количества камней, пепла и пыли, подобно крупному вулканическому извержению. Также после столкновения в атмосферу резко вышли от 87 трлн до 5000 трлн килограммов водяного пара. Это, считают специалисты, могло иметь глобальное влияние на климатические условия.

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астероид кратер метеорит яррабубба
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