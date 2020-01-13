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Искали полвека. Ученые нашли кратер гигантского метеорита: фото

Искали полвека. Ученые нашли кратер гигантского метеорита: фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.сom
13.01.2020, 14:14

Ученые более 50 лет искали кратер глубиной 90 метров

На вулканическом поле в Лаосе ученые нашли кратер от двухкилометрового метеорита, который около 800 000 лет назад столкнулся с Землей. Об успехе международной группы специалистов во главе с Керри Сихом (Kerry Sieh) из Технологического университета Сингапура рассказывает Science Alert.

По словам ученого, такой большой метеорит должен был вонзиться в землю на 90 метров. Его более 50 лет искали по следам от метеорита – тектитам.  Это камни, которые при столкновении нагревались так сильно, что их разбросало на 10% поверхности планеты: от Азии и Австралии до Антарктиды.

"Было много попыток найти место столкновения и множество было предположений: от северной Камбоджи и центрального Лаоса до южного Китая, восточного Таиланда и Вьетнама", - сказал Керри Сих.

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Сначала ученые осмотрели три древних места столкновений. Но каждый кратер был на десятки миллионов лет старше, чем искали.

Затем исследователи обнаружили на вулканическом плато Болавен в Лаосе потоки лавы возрастом от 51 000 до 780 000 лет. Они покрыли землю густым слоем в 300 метров – достаточно, чтобы скрыть гигантский кратер.

Чтобы прийти к заключению, что под лавой находится кратер, команда Сиха измерила гравитационные поля вокруг плато Болавен. Исследователи обнаружили подземную эллиптическую зону глубиной в 90 метров, длиной в 18 километров и шириной в 13 километров. Здесь гравитация отличалась, так как кратеры заполнены менее плотным материалом.

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Также химический состав камней в вулканическом поле совпал с химическим составом тектитов.  Более того, лаве на вершине кратера было менее 800 000 лет.

Последнее доказательство находилось на расстоянии 19 километров от вершины вулканического поля - участок песчаника был изуродован обломками метеорита.

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астероид кратер метеорит Лаос вулканическое плато тектит плато Болавен керри сих Kerry Sieh
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