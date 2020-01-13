Ученые нашли признаки будущего столкновения Млечного Пути: фото

Млечный путь (Фото - depositphotos.сom)

Млечный Путь в будущем столкнется с соседней галактикой Андромеды, поглотив перед этим карликовые галактики Большое и Малое Магеллановы облака. Так считает группа ученых из Центра вычислительной астрофизики Института Флатирон и университета Монтана, передает Simmons Foundation.

Из последних данных с корабля Gaia специалисты обнаружили, что на периферии Млечного Пути образовалось скопление молодых голубых звезд Price-Whelan-1. Астрономы отмечают, что эти районы галактики бедны материей – и в них нет строительного материала для появления звезд.

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Проанализировав спектральные линии крупнейших звезд скопления Price-Whelan-1, ученые обнаружили, что их состав похож на вещество из Магелланового потока (скопление газовых облаков между полюсом Млечного Пути и Магеллановыми облаками). Они считают, что именно оттуда и поступает вещество для образования новых звезд в нашей галактике.

Это открытие позволило точнее измерить космическое расстояние между краями галактик – оно вдвое меньше, чем предполагалось ранее.

"Магелланов поток вероятно, будет включен в Млечный Путь раньше, чем предсказывает текущая модель. Со временем этот газ превратится в новые звезды в Млечном Пути", - объяснил Дэвид Нидевер из университета Монтаны.

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