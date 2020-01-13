Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые нашли признаки будущего столкновения Млечного Пути: фото

Ученые нашли признаки будущего столкновения Млечного Пути: фото - Фото
Млечный путь (Фото - depositphotos.сom)
13.01.2020, 08:58

На краю нашей галактики нашли звезды, которые, вероятно, образовались из скопления газовых облаков между полюсом Млечного Пути и соседней галактики

Млечный Путь в будущем столкнется с соседней галактикой Андромеды, поглотив перед этим карликовые галактики Большое и Малое Магеллановы облака. Так считает группа ученых из Центра вычислительной астрофизики Института Флатирон и университета Монтана, передает Simmons Foundation.

Из последних данных с корабля Gaia специалисты обнаружили, что на периферии Млечного Пути образовалось скопление молодых голубых звезд Price-Whelan-1. Астрономы отмечают, что эти районы галактики бедны материей – и в них нет строительного материала для появления звезд.

Читайте также: Зафиксирован загадочный повторяющийся радиосигнал из космоса

Проанализировав спектральные линии крупнейших звезд скопления Price-Whelan-1, ученые обнаружили, что их состав похож на вещество из Магелланового потока (скопление газовых облаков между полюсом Млечного Пути и Магеллановыми облаками). Они считают, что именно оттуда и поступает вещество для образования новых звезд в нашей галактике.

Это открытие позволило точнее измерить космическое расстояние между краями галактик – оно вдвое меньше, чем предполагалось ранее.

"Магелланов поток вероятно, будет включен в Млечный Путь раньше, чем предсказывает текущая модель. Со временем этот газ превратится в новые звезды в Млечном Пути", - объяснил Дэвид Нидевер из университета Монтаны.

Читайте также: Сверхгигантская звезда Бетельгейзе потускнела и может взорваться

 

 

Напишите нам
галактика столкновение млечный путь gaia магелланово облако магелланов поток галактика андромеды Дэвид Нидевер Price-Whelan-1
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 