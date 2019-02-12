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"Удивительно, что такие открытия на исследованной вдоль и поперек Земле все еще возможны", – сказал гляциолог Джо Макгрегор из NASA

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Всего в 183 км от обнаруженого в ноябре 31-километрового ударного кратера на леднике Гайавата на северо-западе Гренландии ученые Аэрокосмического управления США нашли еще один — немного больше габаритами. Об открытии пишет пресс-служба NASA.

Как и в первом случае, "воронка" расположена под ледяной толщей на глубине около 1,5 км.

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Если доступные данные подтвердятся, то обнаруженный кратер более 35 км в диаметре войдет в число 22-х крупнейших на планете.

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При открытии использован анализ топографических карт, составленных на основе снимков поверхности острова со спутников Terra и Aqua, а также радарные измерения в рамках миссии Operation IceBridge.

На необработанных радиолокационных снимках коренных пород под ледяным пластом ученые увидели чашевидное углубление, которое по краям окружено чуть приподнятой породой, а в центре его - некоторые возвышенности. Также в этом месте —характерная для ударных кратеров отрицательная гравитационная аномалия.

Возраст льда над этим кратером оценивается примерно в 79 тысяч лет. По данным гляциологов, структура воронки подверглась большей эрозии, чем в кратере на Гайавате.

Исследователи полагают, что два обнаруженных кратера, вероятно, образованы в разное время, а не являются "братьями" из-за падения двойного астероида.

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Теги: nasa, наука, космос, видео, гренландия, открытие, кратер
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