На манускрипте XV века нашли скрытый текст, историки занялись расшифровкой – фото
Текст написали на пергаменте, который ранее уже служил основой для других надписей
Студенты-первокурсники Рочестерского технологического института при помощи системы визуализации ультрафиолетовой флуоресценции обнаружили обычно невидимый текст на страницах рукописи XV века из наследия Отто Эге. Об этом пишет пресс-служба RIT.
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Авторы выяснили, что лист рукописи в архиве графического искусства Cary Graphic Arts Collection в действительности является палимпсестом (рукописью, написанной на пергаменте, уже бывшем в подобном употреблении, – ред.).
В те времена изготовление пергамента было дорогостоящим, поэтому листья регулярно соскребали/стирали и использовали повторно. Оставшийся на бумаге химический след иногда можно обнаружить с помощью определенных технологий.
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Открытие ошеломило хранителя коллекции Стивена Гэлбрейта, пишет источник, который утверждает, что эти рукописи тщательно проанализировали ранее и ничего не заметили.
Сейчас манускрипт передан историкам, которые пытаются расшифровать скрытый текст.
- В 2017 году на горе Афон в Греции археологи нашли редкие исламские рукописи.
- В том же году возле Днепра археологи нашли "скифскую амазонку", в российском Заполярье – мумию "полярной красавицы".
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