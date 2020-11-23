На манускрипте XV века нашли скрытый текст, историки занялись расшифровкой – фото

Текст написали на пергаменте, который ранее уже служил основой для других надписей

Студенты-первокурсники Рочестерского технологического института при помощи системы визуализации ультрафиолетовой флуоресценции обнаружили обычно невидимый текст на страницах рукописи XV века из наследия Отто Эге. Об этом пишет пресс-служба RIT.

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Авторы выяснили, что лист рукописи в архиве графического искусства Cary Graphic Arts Collection в действительности является палимпсестом (рукописью, написанной на пергаменте, уже бывшем в подобном употреблении, – ред.).

СПРАВКА. Коллекционер, педагог и историк Отто Эге (1888–1951) составлял коллекции листов из средневековых рукописей, которые были повреждены или оказались неполными, и продавал их или распространял по библиотекам и спецколлекциям в Северной Америке.

В те времена изготовление пергамента было дорогостоящим, поэтому листья регулярно соскребали/стирали и использовали повторно. Оставшийся на бумаге химический след иногда можно обнаружить с помощью определенных технологий.

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Открытие ошеломило хранителя коллекции Стивена Гэлбрейта, пишет источник, который утверждает, что эти рукописи тщательно проанализировали ранее и ничего не заметили.

Сейчас манускрипт передан историкам, которые пытаются расшифровать скрытый текст.

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Евгений Пилипенко

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