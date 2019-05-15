В Англии утверждают: найден ключ к самой загадочной рукописи мира

Фрагмент рукописи (фото - wshu.org)

Академик Джерард Чешир из Бристольского университета утверждает, что ему удалось подобрать ключ к расшифровке загадочной рукописи Войнича - иллюстрированному кодексу, который неизвестный автор написал на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. Об этом пишет EurekAlert.

О манускрипте впервые стало известно в 1666 году, а в начале ХХ века польский антиквар Вильфред Войнич купил его у Ордена святого Игнатия. Считается, что он написан в период с 1401 по 1599 годы. До сих пор его содержимое оставалось недоступным для лучших криптоаналитиков, лингвистов и профильных компьютерных программ.

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Чешир уверяет, что смог расшифровать текст за две недели, выяснив, что он написан на утерянном протороманском языке. Вероятно, в Средние века этим языком пользовались в Средиземноморье, но преимущественно устно.



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Фото: wshu.org

Это "прародитель" нынешнего испанского, португальского, каталанского, галисийского, итальянского, французского и румынского языков. В рукописи нет знаков препинания, а все буквы написаны в нижнем регистре.

Сейчас академик пробует расшифровать смысл рукописи. По его предварительным оценкам, содержание текста "еще удивительнее, чем мифы и фантазии, которые он породил".

Интересно, что в прошлом году в университете Альберты, применив алгоритмы "искусственного интеллекта", заявили, что рукопись написана на иврите.

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