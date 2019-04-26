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26.04.2019, 15:31

Найдена рукопись продолжения "Механического апельсина" Берджесcа

Найдена рукопись продолжения "Механического апельсина" Берджесcа - Фото
Энтони Берджесс (фото - anthonyburgess.org)

Произведение объемом в 200 страниц вдохновлено спорами вокруг экранизации "Механического апельсина" Стэнли Кубрика 1971 года

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В архиве писателя Энтони Берджеcса нашли неизвестную ранее рукопись продолжения его романа "Механический апельсин". Незаконченное произведение называется "Состояние механизма", сообщает ВВС.

Текст ранее нигде не публиковался, его нашли среди бумаг в доме Берджеcса в Браччано, недалеко от Рима.

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Произведение объемом в 200 страниц вдохновлено спорами вокруг экранизации "Механического апельсина" Стэнли Кубрика 1971 года.

Сам Берджеcс описывает незаконченное продолжение "Механического апельсина" как "большое философское высказывание о состоянии современного человека", в котором рассказывается об обеспокоенности по поводу влияния на человечество технологий, в частности СМИ, кино и телевидения.

Произведение описывается как "частично философское размышление и частично автобиография".

В рукописи также объясняется происхождение названия романа Берджеcса.

"В 1945 году, когда я вернулся из армии, я услышал, как 80-летний кокни в лондонском пабе сказал, что кто-то был "странным, как механический апельсин". "Странный" не значило "гомосексуал": это значило "сумасшедший"... Почти двадцать лет я хотел это использовать как заголовок к чему-то... Это была традиционная метафора, но она просилась в заголовок произведения, сочетающего в себе заботу о традициях и причудливую технику", - написал Берджесc.

По словам одного из исследователей творчества писателя, он отказался от рукописи, когда понял, что "был писателем, а не философом".

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Теги: книга, литература, энтони берджесс, механический апельсин
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