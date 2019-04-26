В США шимпанзе научили пользоваться Instagram: видео

Шимпанзе Сугрива со своим хозяином Майком Холстом (фото - Instagram)

В США шимпанзе по имени Сугрива научили пользоваться приложением Instagram на смартфоне, сообщает BuzzFeed.

Ее учитель – Майк Холстон, хозяин, работающий в зоозащитной организации. Его аккаунт в социальной сети посвящен шимпанзе и другим животным, о которых он заботится.

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Сугрива умеет смотреть видео, листать ленту, лайкать фото. Интересуют ее, преимущественно, другие обезьяны.

Судя по тому, как шимпанзе пользуется смартфоном и приложением, действует она осмысленно и выбирает действительно то, что ей нравится.

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