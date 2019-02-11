В зоопарке шимпанзе сбежал из вольера, используя палку: видео

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Посетители смогли снять момент побега на видео

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Шимпанзе сбежал из своего вольера в зоопарке Белфаста с помощью палки. Об этом сообщает Би-би-си.

В зоопарке рассказали, что животное соорудило подобие лестницы из палки и смогло выбраться из вольера, в то время, как другие оставались внутри.

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Посетители смогли снять момент побега на видео.

Сотрудница зоопарка Элин Кернс сказала, что животное "довольно трусливое", поэтому шимпанзе вернулся сам. Она предположила, что из вольера, возможно, уберут деревья. 

В бердянском зоопарке Сафари работники сняли видео с шимпанзе, которая красит губы розовой помадой.

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Теги: видео, зоопарк, побег, шимпанзе
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