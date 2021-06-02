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Медицина | Израиль сообщил о связи вакцины Pfizer с редкими случаями миокардита у молодых мужчин

02.06.2021, 10:03
Израиль сообщил о связи вакцины Pfizer с редкими случаями миокардита у молодых мужчин - Фото
Вакцина Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Антикоронавирусная вакцина Pfizer-BioNTech может подвергать молодых мужчин повышенному риску развития воспаления сердечной мышцы (миокардит). Об этом говорится в отчете израильских ученых, пишет Science.

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Обычно миокардит вызывается вирусными или бактериальными инфекциями, включая COVID-19.

Авторы проверили массив данных и пришли к выводу, что один из 3000–6000 вакцинированных мужчин в возрасте от 16 до 24 лет получил соответствующие симптомы. При этом большинство случаев были легкими и разрешились в течение нескольких недель, что типично для миокардита.

Педиатр и специалист по биоэтике в Детской больнице Сиэтла Дуглас Дикема, комментируя эти данные, успокаивает: "Не могу себе представить, что это заставит медиков сказать, что мы не должны вакцинировать детей. Я не знаю многих врачей, кто передумал бы делать прививку своим детям".

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Как уточнил медик, даже если связь между миокардитом и вакциной подтвердится, это состояние "обычно легкое и требует лечения только противовоспалительными препаратами", тогда как COVID-19 может вызвать серьезное заболевание и долгосрочные побочные эффекты даже у молодых людей.

Эту проблему Минздрав Израиля отметил еще в апреле. Среди 5 млн человек в стране, кто получил две дозы за месяц до постановки диагноза, зафиксировано 110 случаев. Медрегулятор США также рассматривает случаи миокардита, в том числе после мРНК-вакцины Moderna. На 28 мая в ЕС зарегистрировано 107 сообщений после Pfizer-BioNTech, что равно ~1 случаю на 175 000 введенных доз.

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Ученые пока выясняют, что может быть причиной такого потенциального побочного эффекта. Одно из объяснений состоит в том, что очень высокие уровни антител, которые вырабатываются у молодых людей после двух доз, в редких случаях могут привести к "чрезмерной иммунной реакции", которая может вызвать воспаление сердечной мышцы.

Также медики задаются вопросом, может ли снижение дозы для молодежи или отсрочка введения второй дозы снизить потенциальный риск. Несколько стран увеличили интервал между дозами Pfizer-BioNTech с трех, рекомендованных создателями вакцины, до 12 или даже 16 недель, чтобы в условиях дефицита доз охватить максимум людей хотя бы одной: их данные помогут выяснить этот момент.

Евгений Пилипенко
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