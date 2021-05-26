Блогерам Франции и Германии поручили опорочить вакцину Pfizer. Заказчик был связан с РФ

Французские и немецкие блогеры и другие лидеры мнений получили необычный заказ. PR-агентство Fazze, якобы основанное в Великобритании, но имеющее связи с Россией, попросило их дискредитировать вакцину от коронавируса производства Pfizer-BioNTech, пишет The Guardian.

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В частности, блогеров попросили рассказать подписчикам, что вакцина Pfizer является причиной сотен смертей и что она намного опаснее препарата AstraZeneca. Кроме того, лидеры мнений должны были подчеркнуть, что "основные СМИ игнорируют эту тему", а после – спросить у аудитории "почему же в таком случае страны покупают именно Pfizer?"

При этом, блогеры в своих выступлениях должны были избегать слов "реклама" или "спонсорство", подавая материал так, будто это их собственное мнение.

У заказчика заявили, что их PR-агентство является "маркетинговой платформой влияния, соединяющей блогеров и рекламодателей", которая базируется в Лондоне. Но по данным соцсети LinkedIn руководители Fazze находятся в Москве и работают в компании, основанной российским бизнесменом.

16 мая 2021 года премьер Шмыгаль заявил, что до конца мая в Украину приедет почти 500 000 доз Pfizer, прививать будут учителей.

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Дарья Мостовая

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