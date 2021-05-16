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Шмыгаль: До конца мая в Украину приедет почти 500 000 доз Pfizer, прививать будут учителей

16.05.2021, 12:30
Шмыгаль: До конца мая в Украину приедет почти 500 000 доз Pfizer, прививать будут учителей - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

До конца мая в Украину должны прибыть более 473 000 доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Прививать ею будут работников образовательных учреждений. Об этом написал в Facebook премьер Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, сейчас также происходит подготовка к вакцинации людей, которые хотят привиться от COVID и записались для этого в очередь через приложение Дия. Первые вакцинальные центры будут открыты в крупных городах, отметил чиновник.

СПРАВКА. COVAX – глобальная схема-программа, созданная летом 2020 года под началом Всемирной организации здравоохранения для справедливого распределения вакцин от коронавируса по всему миру.

Еще в декабре прошлого года в рамках COVAX страны должны были получить почти 2 млрд доз вакцин, однако большая часть этих препаратов была обещана производителями в рамках "необязательных соглашений".

Примечательно, что еще вчера Министерство образования обнародовало алгоритм вакцинации учителей, согласно которому педагогов будут вакцинировать за заранее поданными списками. При этом, в пресс-релизе МОН сообщалось, что прививать работников образовательной сферы планируют китайской вакциной Sinovac Biotech.

  • 27 апреля Степанов анонсировал, что в мае Украина получит примерно 1 млн доз вакцины от COVID производства Pfizer – около 500 000 доз по контракту и 473 000 доз в рамках программы COVAX.
  • 1 мая в Офисе президента заявили, что Украина заключила контракт на поставку дополнительных 10 млн доз Pfizer – таким образом, всего в 2021 году страна сможет получить 20 млн доз американской вакцины.

Читайте также: Израиль уточнил оценки эффективности антикоронавирусной вакцины Pfizer-BioNTech

Дарья Мостовая
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