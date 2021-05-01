Украина заключила с Pfizer контракт на 10 млн доз вакцины от COVID-19 – ОП

Украина заключила контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"После долгосрочных и тяжелых переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получил 20 млн доз вакцины Pfizer в этом году", – цитируют в ОП главу Минздрава Максима Степанова.

По данным ОП, первые поставки по этому контракту – 500 000 доз – Украина получит в мае-июне, 4,5 млн доз – в июле-сентябре, оставшиеся 15 млн – в четвертом квартале.

"Теперь задача государства – обеспечить вакцинацию максимального количества граждан. Также нужно активнее объяснять людям важность прививки против коронавируса, ведь это единственная возможность преодолеть пандемию, вернуться к нормальной жизни и навсегда забыть о карантинах", – заявил президент Владимир Зеленский.

28 апреля мэр столицы Кличко сообщил, что в городе ослабят карантинные ограничения с 1 мая, Киев перевели из красной зоны эпидопасности в желтую.

29 апреля в желтую зону перешла также Винницкая область.

Читайте также: Таблетки от коронавируса могут появиться до конца года – гендиректор Pfizer

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.