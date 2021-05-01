UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина заключила с Pfizer контракт на 10 млн доз вакцины от COVID-19 – ОП

01.05.2021, 14:48
Украина заключила с Pfizer контракт на 10 млн доз вакцины от COVID-19 – ОП - Фото
Вакцина Pfizer (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Украина заключила контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"После долгосрочных и тяжелых переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получил 20 млн доз вакцины Pfizer в этом году", – цитируют в ОП главу Минздрава Максима Степанова

По данным ОП, первые поставки по этому контракту – 500 000 доз – Украина получит в мае-июне, 4,5 млн доз – в июле-сентябре, оставшиеся 15 млн – в четвертом квартале. 

"Теперь задача государства – обеспечить вакцинацию максимального количества граждан. Также нужно активнее объяснять людям важность прививки против коронавируса, ведь это единственная возможность преодолеть пандемию, вернуться к нормальной жизни и навсегда забыть о карантинах", – заявил президент Владимир Зеленский

Читайте также: Таблетки от коронавируса могут появиться до конца года – гендиректор Pfizer

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский максим степанов коронавирус Pfizer
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 