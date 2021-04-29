Коронавирус. Минздрав расширил желтую зону эпидопасности: таблица

Минздрав расширил желтую зону эпидемиологической опасности: в нее из оранжевой зоны перешла Винницкая область. Данные опубликованы пресс-службой Минздрава.

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В желтой зоне теперь семь областей – Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.

К красной зоне Минздрав причисляет Киев и девять областей: Житомирскую, Запорожскую, Киевскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую. По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в областях красной зоны могут вводиться более строгие карантинные ограничения. С 1 мая Киев будет переведен в желтую зону.

В оранжевой зоне остаются восемь областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.

Таблица по областям (нажмите, чтобы увеличить):

Денис Юдин

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