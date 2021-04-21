Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 июня

Из-за эпидемии коронавируса Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 30 июня. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантин", – заявил он.

По словам премьера, режим ЧС касается в первую очередь органов госвласти и их постоянной готовности к противодействию пандемии.

"Но в то же время это еще одно напоминание украинцам, что мы должны оставаться внимательными и осторожными", – добавил Шмыгаль.

Премьер также добавил, что ситуация с COVID-19 в Украине стабилизируется, однако коронавирус никуда не пропал – и время для массовых гуляний еще не настало. Он призвал украинцев оставаться дома на майские праздники и Пасху.

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Марк Сировой

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