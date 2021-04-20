Осенняя волна коронавируса может стать еще более угрожающей – Радуцкий

Осення волна пандемии COVID-19 может стать еще более угрожающей из-за новых штаммов коронавируса. Об этом написал в Facebook глава медкомитета Верховной Рады и нардеп Слуги народа Михаил Радуцкий.

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"Еще не завершилась третья волна коронавируса, а нам нужно готовиться к четвертой. Традиционно сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью. Ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса", – написал он.

В частности, по словам Радуцкого, в Индии недавно выявили новый штамм с двумя мутациями коронавируса. Исследования штамма продолжаются, он "может оказаться опаснее британского и южноафриканского" штаммов, пишет депутат.

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По его словам, ранее также считали, что повторно заразиться коронавирусом можно через шесть-девять месяцев после болезни. Однако украинские эпидемиологи проанализировали 1200 случаев повторного заражения и выяснили, что чаще всего люди инфицировались через три-четыре месяца. Недавно переболевшие COVID-19 могут заразиться снова осенью, пишет Радуцкий.

Единственным выходом предотвращения четвертой волны COVID-19 Радуцкий видит ускорение вакцинации. Однако темпы иммунизации сейчас неудовлетворительны – и Украина может не успеть провакцинировать граждан до конца года, считает нардеп.

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Марк Сировой

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