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Медицина | Ученые оценили иммунные ответы после одной дозы вакцины CoviShield – исследование

19.04.2021, 12:02
Ученые оценили иммунные ответы после одной дозы вакцины CoviShield – исследование - Фото
Частички коронавируса SARS-CoV-2 на поверхности клеток (фото — NIAID)

Уровни антител у неинфицированных коронавирусом людей после одной дозы вакцины CoviShield выше, чем у людей после легкого или бессимптомного COVID-19, а вызванные Т-клеточные реакции – аналогичны тем, что у переболевших. К такому выводу пришли ученые Шри-Ланки, препринт их исследования выложен на medRxiv.

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Авторы оценили иммуногенность этого биопрепарата на группе из 633 местных медработников, которые привились дозой в конце января/начале февраля 2021 года, а также проверили их иммунные ответы на "британский" и "южноафриканский" штаммы. 26 из них перенесли коронавирусную инфекцию. Наличие антител проверяли на 28–32 день после дозы.

Сероконверсия, то есть появление любых антител к вирусу, наблюдалась у ~93% не болевших – независимо от их возраста и пола. Блокирующие (те, которые связываются с рецептором ACE2 на поверхности клеток, и не дают вирусу за них "якориться") и нейтрализующие антитела были обнаружены у >97% проверенных участников исследования, которые не болели.

Уровни антител к S-белку "оригинального" штамма коронавируса были очень высокими, а уровни к этому же участку у "британца" и "южноафриканца" были у неболевших снижены.

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При этом уровни блокирования ACE2 после одной дозы увеличились с 54% до 98% у переболевших. То же наблюдалось и по части нейтрализующих антител против штаммов-мутантов.

Косвенно проверен также клеточный иммунитет. Т-клеточный ответ на S1-часть шипа коронавируса наблюдался у 64% медработников, и у 32% – на S2.

"Т-клеточный ответ после одной дозы CoviShield был сопоставим с Т-клеточным ответом после естественного инфицирования", – пишут авторы.

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Евгений Пилипенко
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