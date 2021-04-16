UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оксфорд: Риск получить опасный тромбоз мозга от COVID-19 до 10 раз выше, чем после вакцины

16.04.2021, 12:04
Оксфорд: Риск получить опасный тромбоз мозга от COVID-19 до 10 раз выше, чем после вакцины - Фото
Скриншот из видеозаписи Радио Свобода

Риск получить опасные для жизни тромбы в сосудах головного мозга на порядок выше при коронавирусной болезни, чем после вакцинации, и в 100 раз – чем среди неболевших (фоновый уровень в популяции). Об этом пишет пресс-служба Оксфордского университета, где разработали биопрепарат Oxford-AstraZeneca.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученые сравнили статистику тромбоза синусов твердой мозговой оболочки (CVST) как после вакцинации, так и при ковиде, а за точку отсечки взяли две недели после постановки диагноза или первой дозы.

"Мы пришли к двум важным выводам. Во-первых, COVID-19 заметно увеличивает риск получить CVST. Во-вторых, риск такого осложнения при COVID-19 выше, чем от любой из нынешних вакцин, даже для лиц моложе 30 лет", – говорят авторы исследования.

Похожая картина наблюдалась и для другого серьезного нарушения свертывания крови – тромбоза воротной вены на входе в печень.

Читайте также: Финальные испытания израильской вакцины предложено провести в Украине

Авторы подчеркивают: COVID-19 вызывает такие тромбозы намного чаще, чем вакцины. Они призвали учитывать эти цифры при рассмотрении баланса между рисками и преимуществами вакцинации. Все цифры исследования:

— проверены данные >500 000 пациентов с ковидом: у них такой тромбоз происходил с частотой 39 случаев на 1 000 000 человек;
— 30% случаев этого тромбоза приходится на послековидных лиц младше 30 лет;
— у более чем 480 000 получавших мРНК-вакцину, эти тромбозы встречалась с частотой 4 на 1 000 000 человек;
— такой тромбоз произошел с частотой ~5 случаев на 1 000 000 человек после первой дозы Oxford-AstraZeneca;
— по сравнению с мРНК-вакцинами риск данного тромбоза от ковида выше примерно в 10 раз;
— по сравнению с Oxford-AstraZeneca риск выше примерно в 8 раз.

ВАЖНО. В случае внезапного появления через четыре дня и более после укола Oxford-AstraZeneca/CoviShield/другой вакцины усиливающихся, устойчивых и сильных головных болей, которые не снимаются обычными обезболивающими, подкожных кровотечений/множественных небольших "синяков" или красноватых пятен на коже (за исключением места укола), помутнения зрения, болей в груди/животе, отека ног, "холода" в руке или ноге, спертости дыхания, нужно немедленно обратиться к медикам. При ранней диагностике таких состояний их можно купировать и вылечить, снизив риск серьезных исходов. Как – канадские рекомендации для медиков.

Кроме того, риск CVST после ковида в несколько раз выше, чем после гриппа, уточнили авторы, проанализировав данные 200 000 людей, которые болели этим ОРВИ.

Ученые подчеркнули: все эти сравнения следует интерпретировать с осторожностью, поскольку данные все еще накапливаются.

Читайте также: Колоть ли вторую дозу AstraZeneca/CoviShield. В Британии дали рекомендации тем, кто боится

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
исследование вакцинация медицина вакцина прививка оксфорд статистика биология коронавирус COVID-19 AstraZeneca тромбоз побочные эффекты Oxford-AstraZeneca побочки тромбоцитопения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 