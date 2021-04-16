Оксфорд: Риск получить опасный тромбоз мозга от COVID-19 до 10 раз выше, чем после вакцины

Риск получить опасные для жизни тромбы в сосудах головного мозга на порядок выше при коронавирусной болезни, чем после вакцинации, и в 100 раз – чем среди неболевших (фоновый уровень в популяции). Об этом пишет пресс-служба Оксфордского университета, где разработали биопрепарат Oxford-AstraZeneca.

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Ученые сравнили статистику тромбоза синусов твердой мозговой оболочки (CVST) как после вакцинации, так и при ковиде, а за точку отсечки взяли две недели после постановки диагноза или первой дозы.

"Мы пришли к двум важным выводам. Во-первых, COVID-19 заметно увеличивает риск получить CVST. Во-вторых, риск такого осложнения при COVID-19 выше, чем от любой из нынешних вакцин, даже для лиц моложе 30 лет", – говорят авторы исследования.

Похожая картина наблюдалась и для другого серьезного нарушения свертывания крови – тромбоза воротной вены на входе в печень.

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Авторы подчеркивают: COVID-19 вызывает такие тромбозы намного чаще, чем вакцины. Они призвали учитывать эти цифры при рассмотрении баланса между рисками и преимуществами вакцинации. Все цифры исследования:

— проверены данные >500 000 пациентов с ковидом: у них такой тромбоз происходил с частотой 39 случаев на 1 000 000 человек;

— 30% случаев этого тромбоза приходится на послековидных лиц младше 30 лет;

— у более чем 480 000 получавших мРНК-вакцину, эти тромбозы встречалась с частотой 4 на 1 000 000 человек;

— такой тромбоз произошел с частотой ~5 случаев на 1 000 000 человек после первой дозы Oxford-AstraZeneca;

— по сравнению с мРНК-вакцинами риск данного тромбоза от ковида выше примерно в 10 раз;

— по сравнению с Oxford-AstraZeneca риск выше примерно в 8 раз.

ВАЖНО. В случае внезапного появления через четыре дня и более после укола Oxford-AstraZeneca/CoviShield/другой вакцины усиливающихся, устойчивых и сильных головных болей, которые не снимаются обычными обезболивающими, подкожных кровотечений/множественных небольших "синяков" или красноватых пятен на коже (за исключением места укола), помутнения зрения, болей в груди/животе, отека ног, "холода" в руке или ноге, спертости дыхания, нужно немедленно обратиться к медикам. При ранней диагностике таких состояний их можно купировать и вылечить, снизив риск серьезных исходов. Как – канадские . В случае внезапного появления через четыре дня и более после укола Oxford-AstraZeneca/CoviShield/другой вакцины усиливающихся, устойчивых и сильных головных болей, которые не снимаются обычными обезболивающими, подкожных кровотечений/множественных небольших "синяков" или красноватых пятен на коже (за исключением места укола), помутнения зрения, болей в груди/животе, отека ног, "холода" в руке или ноге, спертости дыхания, нужно немедленно обратиться к медикам. При ранней диагностике таких состояний их можно купировать и вылечить, снизив риск серьезных исходов. Как – канадские рекомендации для медиков

Кроме того, риск CVST после ковида в несколько раз выше, чем после гриппа, уточнили авторы, проанализировав данные 200 000 людей, которые болели этим ОРВИ.

Ученые подчеркнули: все эти сравнения следует интерпретировать с осторожностью, поскольку данные все еще накапливаются.

В ЕС рекомендовали внести эти тромбозы в список очень редких побочек после Oxford-AstraZeneca.

В апреле США приостановили вакцинацию биопрепаратом J&J из-за 6 случаев аналогичных побочек на 6 800 000 доз. Это вызвало недоумение части медиков, которые считают, что решение повлечет за собой дополнительные смерти от COVID-19 – гораздо больше, чем от крайне редкой побочки.

Также на днях Дания отказалась от Oxford-AstraZeneca, а Литва попросила ее передать неиспользованные партии вакцины.

Если вам до 60-ти и вы получили дозу Oxford-AstraZeneca, в ФРГ вам порекомендуют вторую дозу другой вакциной.

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Евгений Пилипенко

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