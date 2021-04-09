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Вакцина от COVID-19 | Колоть ли вторую дозу AstraZeneca/CoviShield. В Британии дали рекомендации тем, кто боится

09.04.2021, 12:58
Колоть ли вторую дозу AstraZeneca/CoviShield. В Британии дали рекомендации тем, кто боится - Фото
Вакцинация препаратом CoviShield (скриншот из видеозаписи)

Все, кто получил первую дозу антиковидной вакцины Oxford-AstraZeneca (CoviShield в Украине) и у кого после этого не было крайне редких побочных эффектов вроде мозговых и других тромбов на фоне низкого уровня тромбоцитов, могут без опаски получать вторую дозу. Такую рекомендацию дало вчера, 8 апреля, Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медназначения Британии.

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Со старта массовой вакцинации этим биопрепаратом в Британии на 31 марта 2021 года включительно зарегистрировано 79 случаев таких необычных тромбозов наряду с тромбоцитопенией (падением уровня тромбоцитов в крови). На 28 марта в Британии введено 19,5 млн доз вакцины Oxford-AstraZeneca.

То есть, зафиксировано 79 случаев упомянутой побочки на 19 500 000 инъекций. Все случаи произошли после первой дозы вакцины.

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Данные по этим случаям:

— 51 случай – у женщин, 28 – у мужчин;
— возраст пациентов – от 18 до 79 лет;
— 44 из 79 случаев – тромбоз в головном мозге (CVST);
— 35 из 79 случаев – тромбоз в других крупных венах;
— 19 человек из 79 заболевших умерли — 13 женщин и 6 мужчин;
— 11 из 19 умерших были моложе 50 лет, 3 – моложе 30 лет;
— 14 из этих 19 летальных случаев имели CVST с тромбоцитопенией, 5 – тромбоз с тромбоцитопенией.

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"Следует отметить, что вакциной Oxford-AstraZeneca вакцинировано больше женщин, чем мужчин", – уточнили в MHRA.

Агентство подчеркивает: доказательства связи этих случаев с вакциной по состоянию на конец марта "более убедительны (чем раньше), но все же требуют дополнительных исследований".

СПРАВКА. В случае внезапного появления через четыре дня и более после укола Oxford-AstraZeneca/CoviShield сильных/стойких/усиливающихся головных болей, подкожных кровотечений/множественных небольших "синяков" или красноватых пятен на коже (за исключением места укола), помутнения зрения, болей в груди/животе, отека ног, "холода" в руке или ноге, спертости дыхания, нужно немедленно обратиться к медикам. При ранней диагностике таких состояний их можно купировать и вылечить, снизив риск серьезных исходов.

Регулятор уточняет: в качестве меры предосторожности введение этой вакцины людям любого возраста, которые подвержены более высокому риску образования тромбов из-за их состояния здоровья, следует рассматривать только в том случае, если польза от защиты от COVID-19 превышает потенциальные риски.

"Вакцины – лучший способ защитить людей от COVID-19, и они уже спасли тысячи жизней. Каждый должен привиться, когда его сообщат о такой возможности, если специально не указано иное", – резюмировали в MHRA.

Как купировать и лечить такие состояния, дали рекомендации (и предостережения) канадские медики. Врачи и профессионалы могут почитать их здесь.

Евгений Пилипенко
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