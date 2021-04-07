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Необычные тромбозы нужно внести в список редких побочек от вакцины Oxford-AstraZeneca – ЕC

07.04.2021, 19:09
Необычные тромбозы нужно внести в список редких побочек от вакцины Oxford-AstraZeneca – ЕC - Фото
Вакцина AstraZeneca (скриншот из видеозаписи CBC News)

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что необычные тромбы, которые сопровождаются низким содержанием тромбоцитов в крови, должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов вакцины от коронавируса Vaxzevria (ранее — AstraZeneca). Об этом сообщает пресс-служба EMA.

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EMA напоминает медикам и людям, получающим вакцину, "о возможности очень редких случаев образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в течение двух недель после вакцинации". На данный момент большинство зарегистрированных случаев произошли у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации. Имеющиеся в настоящее время данные не позволяют определить конкретные факторы риска, говорят в EMA.

Комитет по безопасности провел углубленный анализ 62 случаев тромбоза венозных синусов головного мозга и 24 случая тромбоза в брюшной полости, зарегистрированных по состоянию на 22 марта. 18 из этих случаев закончились смертельным исходом.

Сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов, которое имело место в указанных случаях, встречается очень редко, и общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов, убеждены в EMA.

Там говорят, что единственное правдоподобное объяснение сочетания тромбов и низкого уровня тромбоцитов – это иммунный ответ, приводящий к состоянию, аналогичному тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин (гепарин-индуцированная тромбоцитопения). Комитет запросил новые исследования и внес изменения в текущие, чтобы получить больше информации.

Комитет подчеркивает важность своевременной медицинской помощи. Распознав симптомы сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов и своевременно приступив к их лечению, медики могут помочь избежать осложнений.

Вакцинированным людям следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них появятся симптомы:

- одышка,

- боль в груди,

- опухоль в ноге,

- постоянная боль в животе,

- неврологические симптомы, включая сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения,

- крошечные пятна крови под кожей не в месте инъекции.

В EMA напомнили, что Vaxzevria – одна из четырех вакцин, разрешенных в ЕС для защиты от COVID-19. Исследования показывают, что она эффективна для предотвращения заболевания. Это также снижает риск госпитализации и смерти от COVID-19.

Что касается других вакцин, EMA будет продолжать следить за их безопасностью и эффективностью и предоставлять общественности самую свежую информацию.

18 марта, после информации о нескольких случаях тромбоза, EMA исследовало эти случаи и пришло к выводу, что вакцина от Oxford-AstraZeneca (она же CoviShield в Индии) – "безопасная и эффективная", ее связи со случаями тромбозов не обнаружено, и "польза от ее применения превосходит риски". 

Как купировать и лечить такое состояние, ранее дали рекомендации (и предостережения) канадские медики. Врачи и профессионалы могут почитать их здесь.
  • 2 апреля власти Нидерландов приостановили вакцинацию AstraZeneca людей младше 60 лет. Причина – пять случаев тромбоза в Нидерландах среди вакцинированных женщин в возрасте от 25 до 65 лет. 
  • В Британии поставили на паузу начатые в феврале испытания Oxford-AstraZeneca на 300 детях в возрасте 6–17 лет.
Вадим Ребрина
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вакцинация коронавирус AstraZeneca ema тромбоз
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