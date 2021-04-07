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В Британии приостановили детские испытания AstraZeneca и начали прививать взрослых Moderna

07.04.2021, 10:37
В Британии приостановили детские испытания AstraZeneca и начали прививать взрослых Moderna - Фото
Вакцину Moderna от COVID-19 достали из глубокой заморозки (фото — USAF, Jennifer Gonzales)

В Британии поставили на паузу начатые в феврале испытания антиковидной вакцины Oxford-AstraZeneca на 300 детях в возрасте 6–17 лет, пока местный регулирующий орган исследует возможную связь прививки с очень редкими тромбозами/тромбоцитопенией у взрослых. Об этом пишет BBC News.

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По словам профессора Эндрю Полларда из Оксфордского университета, который является одним из создателей вакцины, в исследовании "не было проблем с безопасностью", однако ученые ждут дополнительной информации, в том числе от EMA – Евроагентства лекарственных средств.

Вчера в СМИ появилось личное мнение председателя вакцинной комиссии ЕМА Марко Кавалери, который заявил региональному изданию в Италии об этих тромботических аномалиях: "Ясно, что тут есть связь с вакциной, но что именно в ней вызывает эту реакцию, мы пока не знаем".

Позднее в самом регуляторе уточнили, что еще не сделали выводов и не приняли решения о вакцине, пообещав это со дня на день.

Британский регулятор, ЕМА и ВОЗ утверждают, что польза от этой вакцины по-прежнему перевешивает любой риск побочек.

Смотрите видео: Я из LIGA.net. Вакцинировался "индийским шмурдяком" от COVID-19

Между тем, в Британии начали прививать уже третьей вакциной против коронавируса – американской "модерной". Ее заказали 17 млн доз. С сегодняшнего дня препарат от Moderna поступил в пункты вакцинации по всему Уэльсу.

Читайте также: Moderna увеличивает флаконы для вакцины от COVID-19, чтобы быстрее привить американцев 

Евгений Пилипенко
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