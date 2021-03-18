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Медицина | Определять антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно – эксперт Минздрава

18.03.2021, 13:36
Определять антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно – эксперт Минздрава - Фото
Федор Лапий (скрин из видео UA.Перший)

Перед вакцинацией от COVID-19 не нужно определять, есть ли у вас антитела против коронавируса: это бессмысленно, потому что вакцинация безопасна как для болевших, так и не болевших. Об этом на брифинге рассказал член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

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"Мы не рекомендует определять антитела до или после вакцинации", – подчеркнул он.

Для этого есть несколько причин, разъяснил ученый.

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Во-первых, тест-системы не стандартизованы и их показания нельзя сравнивать между собой. Разные тесты порой могут показать как наличие антител, так и их отсутствие. Во-вторых, еще на стадии клинических исследований вакцин прививали и переболевших (а сейчас это делают миллионы в разных странах) – и никакого вреда от этого нет. В-третьих, неизвестно, какой уровень антител защитит от реинфекции, а вакцинация его повысит.

"Когда я слышу, что "давайте проверять пришедших на вакцинацию на ПЦР или антиген-тестах", то это все равно, что заставить дурного богу молиться – он себе лоб расшибет. Не нужно это делать. Потому что это безопасно (прививаться, если переболел или болеешь бессимптомно/в инкубационном периоде во время укола, – ред.)", – объяснил ученый.

Провериться на антитела до и после прививки можно, если у вас просто научный интерес и хочется узнать, как повлияла вакцина.

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Евгений Пилипенко
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антитела вакцинация медицина вакцина прививка иммунитет болезнь коронавирус COVID-19 Федор Лапий
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