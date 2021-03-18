Перед вакцинацией от COVID-19 не нужно определять, есть ли у вас антитела против коронавируса: это бессмысленно, потому что вакцинация безопасна как для болевших, так и не болевших. Об этом на брифинге рассказал член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

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"Мы не рекомендует определять антитела до или после вакцинации", – подчеркнул он.

Для этого есть несколько причин, разъяснил ученый.

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Во-первых, тест-системы не стандартизованы и их показания нельзя сравнивать между собой. Разные тесты порой могут показать как наличие антител, так и их отсутствие. Во-вторых, еще на стадии клинических исследований вакцин прививали и переболевших (а сейчас это делают миллионы в разных странах) – и никакого вреда от этого нет. В-третьих, неизвестно, какой уровень антител защитит от реинфекции, а вакцинация его повысит.

"Когда я слышу, что "давайте проверять пришедших на вакцинацию на ПЦР или антиген-тестах", то это все равно, что заставить дурного богу молиться – он себе лоб расшибет. Не нужно это делать. Потому что это безопасно (прививаться, если переболел или болеешь бессимптомно/в инкубационном периоде во время укола, – ред.)", – объяснил ученый.

Провериться на антитела до и после прививки можно, если у вас просто научный интерес и хочется узнать, как повлияла вакцина.

Одна доза "астразенеки" при замере в пятую неделю после укола на 94% снизила частоту госпитализаций у тех, кому 80 лет и больше, и кто все-таки заразился коронавирусом.

Эффект от вакцинации среди медиков Британии: данные на март 2021 года о защищенности переболевших и привитых.

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Евгений Пилипенко

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