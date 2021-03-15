Эффект от вакцинации среди медиков Британии: данные о защищенности переболевших и привитых

Приобретенный в результате болезни COVID-19 иммунитет и защита после двух доз вакцины Pfizer-BioNTech или Oxford-AstraZeneca обеспечивает надежную защиту от инфекции SARS-CoV-2, в том числе от "британского" штамма. Об этом говорится в препринте исследования на medRxiv от Оксфордского университета.

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Были использованы данные по 13 109 медработникам в графстве Оксфордшир: 8285 из них получили вакцину Pfizer-BNT (в том числе 1407 – две дозы) и 2738 – вакцину Oxford-AZ (только 49 на момент конечной даты исследования – две дозы).

Ни один медик, вакцинированный двумя дозами, не имел симптомов инфекции.

У невакцинированных, но переболевших медиков с определяемым уровнем антител против S-белка коронавируса, наблюдалось снижение симптоматических инфекций на 98%.

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При этом одна доза снизила частоту симптоматической инфекции на 67% и любой положительный ПЦР-тест – на 64%. Защита после одной дозы спустя 14 дней и больше была, хоть и не такая эффективная, как после двух доз (снижение на 67%).

Вакцинированные одной или двумя дозами медики не нуждались в госпитализации.

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При этом две дозы вакцины или естественный иммунитет после болезни снижали частоту любого положительного ПЦР-теста с симптомами или без них на 90% и 85% соответственно.

"Не было доказательств различий в иммунитете, вызванном естественной инфекцией и двухдозной вакцинацией. Кроме того, наблюдалась тенденция к снижению вирусной нагрузки у повторно инфицированных по сравнению с инфицированными впервые", – подчеркнули авторы.

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Евгений Пилипенко

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