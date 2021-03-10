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Проблем с международными свидетельствами о вакцинации Covishield быть не должно – Ляшко

10.03.2021, 12:04
Проблем с международными свидетельствами о вакцинации Covishield быть не должно – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Проблем с международным признанием вакцины против коронавируса Covishield быть не должно, ведь эта прививка одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал главсанврач Виктор Ляшко.

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Он отметил, что согласно медико-санитарным правилам ВОЗ международное свидетельство о вакцинации действительно, если сама вакцина утверждена ВОЗ.

Ляшко напомнил, что ВОЗ одобрила три вакцины против коронавируса: Pfizer, Moderna и обе версии AstraZeneca, включая производимую в Индии Covishield.

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"Потому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield/Astra Zeneca – Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать", – сказал Ляшко.

Он также сообщил, что после введения двух доз прививки можно будет бесплатно получить международное свидетельство о вакцинации, которое могут требовать определенные страны для путешествий. Других "COVID-паспортов" Минздрав пока не внедряет, отметил главсанврач.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко вакцина коронавирус COVID-19 COVISHIELD свидетельство о вакцинации
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