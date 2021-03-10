Проблем с международными свидетельствами о вакцинации Covishield быть не должно – Ляшко
Проблем с международным признанием вакцины против коронавируса Covishield быть не должно, ведь эта прививка одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал главсанврач Виктор Ляшко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он отметил, что согласно медико-санитарным правилам ВОЗ международное свидетельство о вакцинации действительно, если сама вакцина утверждена ВОЗ.
Ляшко напомнил, что ВОЗ одобрила три вакцины против коронавируса: Pfizer, Moderna и обе версии AstraZeneca, включая производимую в Индии Covishield.
Читайте также: Коронавирус. В Украине зарегистрировали китайскую вакцину от Sinovac
"Потому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield/Astra Zeneca – Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать", – сказал Ляшко.
Он также сообщил, что после введения двух доз прививки можно будет бесплатно получить международное свидетельство о вакцинации, которое могут требовать определенные страны для путешествий. Других "COVID-паспортов" Минздрав пока не внедряет, отметил главсанврач.
- Вакциной Covishield с 24 февраля прививают в Украине, после почти 20 000 прививок тяжелых негативных последствий не было. Вакцинировались ею Ляшко, глава Минздава Максим Степанов, президент Владимир Зеленский.
- 8 марта посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал, что пока есть проблемы с взаимным признанием между Украиной и Израилем свидетельств о вакцинации. По его словам, Израиль пока не собирается одобрять вакцины, используемые в Украине.
Читайте также колонку: Я из LIGA.net. Вакцинировался "индийским шмурдяком" от COVID-19. Жив и буду здоров – видео
Комментарии