Проблем с международными свидетельствами о вакцинации Covishield быть не должно – Ляшко

Проблем с международным признанием вакцины против коронавируса Covishield быть не должно, ведь эта прививка одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал главсанврач Виктор Ляшко.

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Он отметил, что согласно медико-санитарным правилам ВОЗ международное свидетельство о вакцинации действительно, если сама вакцина утверждена ВОЗ.

Ляшко напомнил, что ВОЗ одобрила три вакцины против коронавируса: Pfizer, Moderna и обе версии AstraZeneca, включая производимую в Индии Covishield.

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"Потому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield/Astra Zeneca – Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать", – сказал Ляшко.

Он также сообщил, что после введения двух доз прививки можно будет бесплатно получить международное свидетельство о вакцинации, которое могут требовать определенные страны для путешествий. Других "COVID-паспортов" Минздрав пока не внедряет, отметил главсанврач.

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Марк Сировой

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