"Тут нечего сравнивать риски и выгоду". Ляшко в прямом эфире вакцинировался от COVID-19

Главный санврач Виктор Ляшко вакцинировался препаратом против коронавируса Covishield в больнице Кагарлыка. Процесс иммунизации транслировал в прямом эфире канал Украина 24.

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Перед прививкой Ляшко говорил, что вакцинируется регулярно от разных болезней, в том числе индийскими препаратами от Serum Institut, который производит используемую в Украине вакцину против коронавируса Covishield.

Ляшко также настаивал, чтобы журналисты крупным планом снимали, как в назначенный для него шприц наливают из флакона вакцину Covishield.

"Чтобы не было никакого лукавства. Я вам уже говорил, что буду вакцинироваться той вакциной, что и наши медработники…Мы собственным примером показываем, что не привезли для себя что-то другое", – объяснил главсанврач.

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Он подчеркнул, что публичной вакцинацией хочет показать: вакцина эффективна, безопасна и допущена для использования в Украине.

После прививки Ляшко сказал, что чувствует себя нормально. Он также добавил, что после вакцины могут быть незначительные негативные последствия (покраснение, температура, высыпание на месте укола и т. д.). По его словам, они проявляются, вероятно, реже чем от тех же прививок против столбняка или паротита.

"Если мы будем сравнивать (негативные последствия, – ред.) с последствиями коронавирусной болезни, с тяжестью ее течения, то нечего сравнивать риски и выгоду. Вакцинация – единственный действенный способ профилактики", – подчеркнул главсанврач.

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Марк Сировой

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