"Тут нечего сравнивать риски и выгоду". Ляшко в прямом эфире вакцинировался от COVID-19
Главный санврач Виктор Ляшко вакцинировался препаратом против коронавируса Covishield в больнице Кагарлыка. Процесс иммунизации транслировал в прямом эфире канал Украина 24.
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Перед прививкой Ляшко говорил, что вакцинируется регулярно от разных болезней, в том числе индийскими препаратами от Serum Institut, который производит используемую в Украине вакцину против коронавируса Covishield.
Ляшко также настаивал, чтобы журналисты крупным планом снимали, как в назначенный для него шприц наливают из флакона вакцину Covishield.
"Чтобы не было никакого лукавства. Я вам уже говорил, что буду вакцинироваться той вакциной, что и наши медработники…Мы собственным примером показываем, что не привезли для себя что-то другое", – объяснил главсанврач.
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Он подчеркнул, что публичной вакцинацией хочет показать: вакцина эффективна, безопасна и допущена для использования в Украине.
После прививки Ляшко сказал, что чувствует себя нормально. Он также добавил, что после вакцины могут быть незначительные негативные последствия (покраснение, температура, высыпание на месте укола и т. д.). По его словам, они проявляются, вероятно, реже чем от тех же прививок против столбняка или паротита.
"Если мы будем сравнивать (негативные последствия, – ред.) с последствиями коронавирусной болезни, с тяжестью ее течения, то нечего сравнивать риски и выгоду. Вакцинация – единственный действенный способ профилактики", – подчеркнул главсанврач.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca/Oxford. После 1300 прививок серьезных негативных последствий прививок не было.
- На 2 марта в Украине сделали около 5000 прививок. Среди привитых топ-лиц – президент Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов.
- 1 марта в Украине для популяризации прививок разрешили вакцинировать общественных деятелей в случаях, когда существуют остатки доз вакцин в уже открытых флаконах на 10 доз.
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