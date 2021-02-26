UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Они несерьезные". В Украине выявили семь случаев неблагоприятных последствий вакцинации

26.02.2021, 09:48
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)

В Украине с начала вакцинации против коронавируса зафиксировали семь случаев неблагоприятных последствий после прививки. Все они были несерьезными, заявил на брифинге главсанврач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил что, в Украине за двое суток вакцинации от COVID-19 привили 1338 человек, больше всего – в Черкасской области (170).

Ляшко сообщил, что по состоянию на 25 февраля поступило семь сообщений о неблагоприятных последствиях после прививок: одно в Черниговской области, шесть – в Черкасской. По его словам, все эти случаи были несерьезными.

"Не надо разгонять никакой информационной паники, потому что это предусмотрено инструкцией производителя. Мы все неблагоприятные последствия отслеживаем", – заверил он.

Ляшко добавил, что все подобные случаи анализируются в государственном экспертном центре.

Читайте также: Коронавирус. 8000 заболевших второй день подряд, всплеск на западной Украине продолжается

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко вакцина коронавирус COVID-19 побочные эффекты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 