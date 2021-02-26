"Они несерьезные". В Украине выявили семь случаев неблагоприятных последствий вакцинации

В Украине с начала вакцинации против коронавируса зафиксировали семь случаев неблагоприятных последствий после прививки. Все они были несерьезными, заявил на брифинге главсанврач Виктор Ляшко.

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Он отметил что, в Украине за двое суток вакцинации от COVID-19 привили 1338 человек, больше всего – в Черкасской области (170).

Ляшко сообщил, что по состоянию на 25 февраля поступило семь сообщений о неблагоприятных последствиях после прививок: одно в Черниговской области, шесть – в Черкасской. По его словам, все эти случаи были несерьезными.

"Не надо разгонять никакой информационной паники, потому что это предусмотрено инструкцией производителя. Мы все неблагоприятные последствия отслеживаем", – заверил он.

Ляшко добавил, что все подобные случаи анализируются в государственном экспертном центре.

26 февраля глава Минздрава Максим Степанов призвал не бояться побочных эффектов вакцины от COVID-19 и сравнил ее с прививкой от гриппа.

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Марк Сировой

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