Коронавирус. В Украину прилетела первая партия вакцины – фото, видео из Борисполя

В Украину прилетела первая партия вакцин против коронавируса. Глава Минздрава Максим Степанов опубликовал в Facebook фото разгрузки первой партии в аэропорту Борисполь.

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Президент Владимир Зеленский поделился видео разгрузки в Twitter.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2021

Ранее сообщалось, что в рамках поставки в страну прибудет 500 000 доз вакцины Covishield. Она была разработана шведско-британской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, производится в Индии на крупнейшем в мире заводе по изготовлению вакцин – Serum Institute.

ВОЗ уже рекомендовала эту вакцину для экстренного использования. 15 февраля ее подали на регистрацию в Украине, сообщал ЦОЗ.

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Марк Сировой

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