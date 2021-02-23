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Коронавирус. В Украину прилетела первая партия вакцины – фото, видео из Борисполя

23.02.2021, 12:12
Коронавирус. В Украину прилетела первая партия вакцины – фото, видео из Борисполя - Фото
Разгрузка вакцины от коронавируса (фото - Максим Степанов, Facebook)

В Украину прилетела первая партия вакцин против коронавируса. Глава Минздрава Максим Степанов опубликовал в Facebook фото разгрузки первой партии в аэропорту Борисполь.

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Президент Владимир Зеленский поделился видео разгрузки в Twitter.

Ранее сообщалось, что в рамках поставки в страну прибудет 500 000 доз вакцины Covishield. Она была разработана шведско-британской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, производится в Индии на крупнейшем в мире заводе по изготовлению вакцин – Serum Institute.

ВОЗ уже рекомендовала эту вакцину для экстренного использования. 15 февраля ее подали на регистрацию в Украине, сообщал ЦОЗ.

Новость дополняется...

Марк Сировой
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Украина вакцина коронавирус COVID-19 AstraZeneca COVISHIELD
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