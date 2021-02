Коронавирус. В Украину прилетела первая партия вакцины – фото, видео из Борисполя

В Украину прилетела первая партия вакцин против коронавируса. Глава Минздрава Максим Степанов опубликовал в Facebook фото разгрузки первой партии в аэропорту Борисполь.

Президент Владимир Зеленский поделился видео разгрузки в Twitter.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0