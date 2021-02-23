Коронавирус. В Украину прилетела первая партия вакцины – фото, видео из Борисполя
В Украину прилетела первая партия вакцин против коронавируса. Глава Минздрава Максим Степанов опубликовал в Facebook фото разгрузки первой партии в аэропорту Борисполь.
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Президент Владимир Зеленский поделился видео разгрузки в Twitter.
First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2021
Ранее сообщалось, что в рамках поставки в страну прибудет 500 000 доз вакцины Covishield. Она была разработана шведско-британской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, производится в Индии на крупнейшем в мире заводе по изготовлению вакцин – Serum Institute.
ВОЗ уже рекомендовала эту вакцину для экстренного использования. 15 февраля ее подали на регистрацию в Украине, сообщал ЦОЗ.
Новость дополняется...
- Минздрав рассчитывал начать вакцинацию в Украине еще 15 февраля. Этого не произошло, как объяснил Степанов, из-за "технических проблем логистического характера".
- 19 февраля Степанов полетел в Индию, где договорился о поставке 500 000 доз вакцины Covishield и 5 млн дополнительных доз вакцин от американской компании Novavax.
- 22 февраля вакцину Covishield зарегистрировали в Украине для экстренного использования.
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