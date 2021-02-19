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Коронавирус. Степанов вылетел в Индию за вакцинами AstraZeneca и Novavax – фото

19.02.2021, 06:30
Коронавирус. Степанов вылетел в Индию за вакцинами AstraZeneca и Novavax – фото - Фото
Максим Степанов (фото - личный faceook)

Глава Минздрава Максим Степанов вылетел рейсом Киев-Дубай-Дели-Пуне в Индию с целью договориться о поставках антикоронавирусных вакцин AstraZeneca и Novavax с их производителем. Об этом министр написал в Facebook.

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По его словам, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет, поэтому надо "контрактовать необходимые объемы" препаратов и сейчас они готовятся к переговорам "с самым большим производителем вакцин в мире Serum Institute of India". 

"Основная задача к уже законтрактованным 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и Novavax в 2021-2022 году непосредственно с производителем", – подчеркнул Степанов.

  • 29 января в Минздраве заявили, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля, и утвердили общий план вакцинации на 2021 год.
  • 5 февраля стало известно, что МОЗ получил подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин для профилактики COVID-19 производства компании AstraZeneca и Novavax.
  • 10 февраля в НАБУ сообщили, что открыли дело на чиновников из Минздрава из-за возможной закупки вакцин по завышенной стоимости.

Читайте также: Все есть, кроме вакцины. Степанов объяснил, почему вакцинация не началась 15 февраля

Дарья Мостовая
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Индия вакцина максим степанов коронавирус AstraZeneca Novavax фото
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